Slafkovský má za sebou rozpačitú sezónu, v tej budúcej musí podľa experta pravidelne bodovať a naplniť potenciál

Nie úplne úspešná sezóna Slafkovského

Čaká ho tvrdá práca

27.4.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský mal rozpačitú nováčikovskú sezónu v zámorskej NHL , aj vinou zranenia kolena odohral 19-ročný Košičan len 39 zápasov v drese tímu Montreal Canadiens so ziskom 10 bodov (4+6).Podľa experta Marca D'Amica z portálu Montreal Hockey Now bude pre bronzového medailistu zo ZOH 2022 ešte dôležitejší budúci ročník, v ktorom by mal ukázať kvality jednotky draftu nováčikov."Nebola to pre Slafkovského najžiarivejšia sezóna. Navyše, v januári mu ju ukončilo zranenie práve v období, keď mal zareagovať na nevydarený mesiac december. V ňom sa postupne prepadal zostavou a takmer skončil v AHL . Jeho produktivita môže vyvolávať obavy u fanúšikov aj vedenia v súvislosti s jeho presadením sa v NHL. Nedostatok bodov pramenil z veľkej časti z toho, že hrával vo štvrtom útoku. Pravidelne však neukazoval náznaky toho, že by mohol byť dobrý hráč v NHL. Aby som bol férový, ukazoval aj náznaky zlepšenia. Zdanlivo si začal čoraz viac zvykať na rýchlosť a tvrdosť hry v NHL," zhodnotil odborník Slafkovského prvú sezónu v zámorí.Prvá slovenská draftová jednotka v histórii profiligy musí podľa experta v budúcom ročníku zabrať. "Nasledujúca sezóna bude pre neho najdôležitejšia, lebo by v nej mal urobiť veľký krok vpred v rozvoji a pravidelne zbierať body. Keďže nebude reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta, bude počas celého leta pripravovať svoje telo a chudnúť na optimálnu hmotnosť, aby mohol hrať svojím štýlom na úrovni NHL. Ak má byť prestavba Canadiens úspešná, musí Slafkovský hrať ako najväčšia nádej tímu. Bude tvrdo pracovať na tom, aby to od jesene dokazoval," doplnil D'Amico.