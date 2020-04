SHMÚ: V noci môžu teploty klesnúť k mínus šiestim stupňom Celzia

V noci z nedele na pondelok (27. 4.) bude na celom Slovensku mrznúť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pred nízkymi teplotami a prízemným mrazom, informuje o tom na svojom webe.





Výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami vydal takmer pre celé Slovensko. Miestami sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu do mínus šiestich stupňov Celzia. SHMÚ upozorňuje, že mráz predstavuje nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny. Výstraha platí od polnoci do 7.00 h.V okresoch Bratislava, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Galanta sa v noci očakáva prízemný mráz. V týchto lokalitách sa vo výške piatich centimetrov nad povrchom miestami očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu do mínus troch stupňov Celzia. Výstraha platí od polnoci do 7.00 h.