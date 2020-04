Koronavírus: Matovič vyzýva neskladať si rúška, dôchodcom dočasne stopnú vlaky zadarmo a začali testovať všetky DSS-ky (online)

Krajina zaviedla jedny z najprísnejších opatrení na svete a to hneď v začiatkoch epidémie, keď mala len niekoľko desiatok potvrdených prípadov. Zároveň spustila rozsiahle testovanie a vyhľadávanie ďalších možných nakazených na základe kontaktov s potvrdenými pacientmi. Podľa premiérky modely naznačovali, že ak nezavedú prísne obmedzenia, mohla by mať krajina vyše tisíc nových potvrdených prípadov denne.

Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na novozélandskú premiérku Jacindu Ardern , podľa ktorej je vírus v krajine „v súčasnosti eliminovaný“. Experti však zároveň varujú pred prehnaným uspokojením s tým, že to neznamená, že je to úplný koniec nových prípadov.

Aplikácia žiada používateľa o uvedenie veku, telefónneho čísla, poštového smerovacieho čísla a mena, pričom je možné použiť aj prezývku. Všetky údaje automaticky vymažú po odstránení aplikácie zo zariadenia alebo po uplynutí 21 dní. Hunt zdôraznil, že všetky informácie budú používať len zdravotníci v rámci krajiny a prístup k nim nebude mať nikto iný, ani polícia, a to ani na základe súdneho rozhodnutia.

11:46 Austrálska vláda v nedeľu spustila novú aplikáciu na pomoc proti šíreniu koronavírusu. Za 12 hodín si ju do svojich smartfónov stiahlo viac ako milión ľudí. COVIDSafe využíva Bluetooth a používateľovi oznámi prípadný kontakt s iným používateľom, u ktorého diagnostikujú ochorenie Covid-19, pričom s ním bol v kontakte minimálne 15 minút vo vzdialenosti 1,5 metra.

12:59 … sme výborní, udržme si to … t.j. – prosím, neskladajme si rúška, dodržujme hygienické opatrenia a vyhráme. Reagoval premiér Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnej sieti Facebook na iba dva nové prípady ochorenia Covid-19.

14:03 Divízia osobných áut koncernu Volkswagen obnovila výrobu vo svojom nemeckom závode vo Wolfsburgu. Do práce sa v pondelok vrátilo približne 8-tis. zamestnancov závodu.

Lufthansa za prvý kvartál tohto roka vykázala prevádzkovú stratu 1,2 mld. eur. Spoločnosť zároveň minulý týždeň varovala, že vzhľadom na fakticky úplné ochromenie leteckej prepravy v dôsledku pandémie koronavírusu bude na svoje prežitie potrebovať štátnu pomoc. V aktuálnom štvrťroku skupina očakáva ešte hlbší prepad do červených čísel. Varuje preto, že v dohľadnej budúcnosti nedokáže získať potrebný kapitál na voľnom trhu.

„Lufthansa nemá byť zoštátnená,“ povedal po skončení videokonferencie s vedením strany. Štát sa má podľa neho radšej stať tichým spoločníkom a po skončení krízy z nej rýchlo vystúpiť. V prípade, ak sa štát rozhodne Lufthansu podporiť, nemal by sa priamo zapájať do riadenia firmy, zdôraznil Söder.

14:51 Kresťansko-sociálna únia (CSU), ktorá je menšou sesterskou stranou kresťanských demokratov kancelárky Angely Merkelovej, navrhuje, aby sa štát stal tichým spoločníkom v spoločnosti Lufthansa . Tento spôsob pomoci pri zvládaní dopadov koronavírusu je vhodnejší, než priamy vstup štátu do leteckej skupiny, vyhlásil v pondelok šéf CSU Markus Söder.

Týka sa to liekov, ktoré pacienti užívajú na toto ochorenie, ale aj tých, ktoré súčasne užívajú na iné diagnózy. Práve hlásenia na nežiaduce účinky liekov používaných pri liečbe Covid-19 môžu pomôcť pri rozhodnutiach o účinnej a bezpečnej liečbe v čase pandémie.

„Do dnešného dňa, do 9:00, úrady vyplatili 5 miliónov 213 tisíc eur,“ uvádza sa v tlačovej správe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od 6. apríla tohto roka zaevidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 43 021 žiadostí o príspevky.

7:13 Od pondelka 27. apríla prechádzajú kontaktné pracoviská ministerstva vnútra z trojhodinového na 6-hodinový režim úradných hodín.

6:51 Taliansky premiér Giuseppe Conte v nedeľňajšom príhovore národu načrtol, ako by mohla vyzerať druhá fáza uvoľňovania prijatých opatrení.

Ako informuje BBC, ľudia sa budú môcť pohybovať v rámci svojho regióny, povolia sa napríklad aj pohreby s maximálnym počtom 15 ľudí. Od 4. mája by sa mali otvoriť reštaurácie, ale len na výdaj jedla so sebou. Otvoriť by sa malo aj viac obchodov, ktoré neboli zahrnuté v prvej fáze rušenia opatrení.

Od 1. júna by sa mohli otvoriť kaderníctva a kozmetické salóny, ale aj reštaurácie už s tým, že sa bude môcť jedlo konzumovať priamo v nich. Conte však upozornil, že ľudia majú byť naďalej zodpovední a dodržiavali zásady hygieny a odstupy.