SHMÚ: Začiatok týždňa bude teplý, v druhej polovici sa ochladí

Počas budúceho týždňa nás čaká prechodné oteplenie, v závere opäť ochladenie. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Doplnil, že kým v nedeľu ráno mrzlo aj v nížinách, napríklad v horských dolinách na Orave bolo aj pod mínus päť stupňov Celzia, v priebehu dňa sa oteplilo zväčša na 10 až 16 stupňov C. V noci by malo byť opäť teplejšie a pondelok (18. 10.) by sa mal teplotne podobať nedeli.





"Od utorka (19. 10.) sa situácia trochu zmení, pretože v našej oblasti prevládne teplé západné prúdenie. Masa teplého vzduchu bude veľmi rozsiahla a po prednej strane hlbokej tlakovej níže sa 'prevalí' takmer cez celú Európu. Teplota sa tak bude v strede týždňa blížiť k 20 stupňom Celzia, výnimočne môže byť aj trochu viac, a vplyvom silného južného vetra a fohnového efektu bude prechodne teplo aj na severe," uviedol SHMÚ na sociálnej sieti.Zároveň ústav dodal, že teplejšie počasie nepotrvá dlho a v druhej polovici budúceho týždňa sa postupne ochladí. "Opäť pôjde o vzduchovú hmotu, ktorá bude pokrývať veľkú časť Európy a bude určovať charakter počasia minimálne do konca budúceho týždňa," uzavreli meteorológovia.