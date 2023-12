Si Ťin-pching privítal v Pekingu Lukašenka, Čína je podľa neho proti vonkajšiemu zasahovaniu do záležitostí Bieloruska

Spojenectvo autoritárskych štátov

Rusom pomohli s ukrajinskými deťmi

4.12.2023 (SITA.sk) - Čínsky líder Si Ťin-pching po stretnutí so samozvaným bieloruským prezidentom podľa oficiálnych médií hovoril o „posilnení vzájomnej politickej dôvery a medzinárodnej koordinácie“ medzi Pekingom a Minskom.Čína sa usiluje, aby sa Bielorusko stalo dôležitým členom jej projektu takzvanej novej hodvábnej cesty, ktorého cieľom je prepojiť krajiny od Malajzie po Grécko. Alexandr Lukašenko sa dostáva do čoraz väčšej izolácie po zásahu voči politickým oponentom a podpore Ruska v jeho vojne proti Ukrajine.Čína „je proti vonkajšiemu zasahovaniu do vnútorných záležitostí Bieloruska“, citovala Si Ťin-pchinga oficiálna tlačová agentúra Sin-chua.Tento postoj je odrazom neoficiálneho spojenectva Číny s autoritárskymi štátmi od Kuby po Rusko v opozícii voči liberálnemu demokratickému globálnemu poriadku vedenému Spojenými štátmi.Podľa agentúry Sin-chua si Si Ťin-pching a Alexandr Lukašenko si „vymenili názory aj na ukrajinskú krízu“, ale agentúra neuviedla podrobnosti ich diskusie o konflikte.Rusko využívalo Bielorusko ako základňu pre vojská a techniku pred otvorenou inváziou ruského vodcu Vladimira Putina na Ukrajinu.V štúdii Yaleovej univerzity zverejnenej minulý mesiac sa uvádza, že Bielorusko tiež podporilo „systematické úsilie Ruska identifikovať, zhromažďovať, prepravovať a prevychovávať ukrajinské deti“ počas vojny.Podľa štúdie bolo do Bieloruska z Ruskom okupovaných častí Ukrajiny odvlečených viac ako 2 400 ukrajinských detí.