|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 28.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ivana, Ivona
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. decembra 2025
Šibačka nepatrila len k Veľkej noci, ale aj k vianočným sviatkom. Na Spiši si pripomínajú dôležitý deň
Pre ľudí v podtatranských dedinách patril v minulosti 28. december k dôležitým vianočným dňom, s ktorým sa spájali viaceré zvyky. Známy bol aj ako Mladzenky. Ako pre agentúru SITA priblížil ...
Zdieľať
28.12.2025 (SITA.sk) - Pre ľudí v podtatranských dedinách patril v minulosti 28. december k dôležitým vianočným dňom, s ktorým sa spájali viaceré zvyky. Známy bol aj ako Mladzenky.
Ako pre agentúru SITA priblížil etnológ Slovenského národného múzea - Spišského múzea v Levoči Peter Kováč, pripomínal biblický príbeh, keď dal Herodes vyvraždiť novorodencov s vierou, že sa zbaví aj novonarodeného Ježiša Krista. Zároveň sa s týmto dňom spája aj zvyk, ktorý sa v mnohých dedinách pod Tatrami zachoval do 60. až 70. rokov 20. storočia.
„Mládenci zvykli chodiť po dedine a podobne ako na Veľkú noc šibali slobodné dievčatá čerstvo odtrhnutými prútmi. Pramení to rovnako z predkresťanskej symboliky, keď švihnutie odťatým a nevyschnutým živým prútom malo priniesť životodarnú silu a sviežosť,“ vysvetlil etnológ.
Vo Vernári v okrese Poprade zase chodila s mládencami na „mladenkovanie“ podľa Kováča aj maska takzvaného Starého. Ako dodal, vypchatá bola slamou a oblečená do nadrozmerného odevu.
Zdroj: SITA.sk - Šibačka nepatrila len k Veľkej noci, ale aj k vianočným sviatkom. Na Spiši si pripomínajú dôležitý deň © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako pre agentúru SITA priblížil etnológ Slovenského národného múzea - Spišského múzea v Levoči Peter Kováč, pripomínal biblický príbeh, keď dal Herodes vyvraždiť novorodencov s vierou, že sa zbaví aj novonarodeného Ježiša Krista. Zároveň sa s týmto dňom spája aj zvyk, ktorý sa v mnohých dedinách pod Tatrami zachoval do 60. až 70. rokov 20. storočia.
„Mládenci zvykli chodiť po dedine a podobne ako na Veľkú noc šibali slobodné dievčatá čerstvo odtrhnutými prútmi. Pramení to rovnako z predkresťanskej symboliky, keď švihnutie odťatým a nevyschnutým živým prútom malo priniesť životodarnú silu a sviežosť,“ vysvetlil etnológ.
Vo Vernári v okrese Poprade zase chodila s mládencami na „mladenkovanie“ podľa Kováča aj maska takzvaného Starého. Ako dodal, vypchatá bola slamou a oblečená do nadrozmerného odevu.
Zdroj: SITA.sk - Šibačka nepatrila len k Veľkej noci, ale aj k vianočným sviatkom. Na Spiši si pripomínajú dôležitý deň © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kaliňák prehovoril o rozsiahlej modernizácii letiska Sliač, Slovensko smeruje k vlastnej ochrane vzdušného priestoru
Kaliňák prehovoril o rozsiahlej modernizácii letiska Sliač, Slovensko smeruje k vlastnej ochrane vzdušného priestoru
<< predchádzajúci článok
Ženu, ktorá dobodala muža kuchynskými nožmi, obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy
Ženu, ktorá dobodala muža kuchynskými nožmi, obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy