Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 28.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivana, Ivona
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. decembra 2025

Šibačka nepatrila len k Veľkej noci, ale aj k vianočným sviatkom. Na Spiši si pripomínajú dôležitý deň


Tagy: Šibačka Tradície Vianoce Zvyky

Pre ľudí v podtatranských dedinách patril v minulosti 28. december k dôležitým vianočným dňom, s ktorým sa spájali viaceré zvyky. Známy bol aj ako Mladzenky. Ako pre agentúru SITA priblížil ...



Zdieľať
vianoce betlehem 676x453 28.12.2025 (SITA.sk) - Pre ľudí v podtatranských dedinách patril v minulosti 28. december k dôležitým vianočným dňom, s ktorým sa spájali viaceré zvyky. Známy bol aj ako Mladzenky.


Ako pre agentúru SITA priblížil etnológ Slovenského národného múzea - Spišského múzea v Levoči Peter Kováč, pripomínal biblický príbeh, keď dal Herodes vyvraždiť novorodencov s vierou, že sa zbaví aj novonarodeného Ježiša Krista. Zároveň sa s týmto dňom spája aj zvyk, ktorý sa v mnohých dedinách pod Tatrami zachoval do 60. až 70. rokov 20. storočia.

„Mládenci zvykli chodiť po dedine a podobne ako na Veľkú noc šibali slobodné dievčatá čerstvo odtrhnutými prútmi. Pramení to rovnako z predkresťanskej symboliky, keď švihnutie odťatým a nevyschnutým živým prútom malo priniesť životodarnú silu a sviežosť,“ vysvetlil etnológ.

Vo Vernári v okrese Poprade zase chodila s mládencami na „mladenkovanie“ podľa Kováča aj maska takzvaného Starého. Ako dodal, vypchatá bola slamou a oblečená do nadrozmerného odevu.


Zdroj: SITA.sk - Šibačka nepatrila len k Veľkej noci, ale aj k vianočným sviatkom. Na Spiši si pripomínajú dôležitý deň © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Šibačka Tradície Vianoce Zvyky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kaliňák prehovoril o rozsiahlej modernizácii letiska Sliač, Slovensko smeruje k vlastnej ochrane vzdušného priestoru
<< predchádzajúci článok
Ženu, ktorá dobodala muža kuchynskými nožmi, obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 