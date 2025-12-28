Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 28.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivana, Ivona
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. decembra 2025

Ženu, ktorá dobodala muža kuchynskými nožmi, obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy


Tagy: Dolná Krupá Obvinenie trnavská krajská polícia trnavská polícia Vražda

Vyšetrovateľ trnavskej krajskej kriminálky obvinil 55 ročnú ženu z okresu Trnava z obzvlášť závažného zločinu vraždy v prípade, ktorý sa stal skoro ráno v piatok 26. decembra v Dolnej Krupej v okrese Trnava, ...



Zdieľať
28.12.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ trnavskej krajskej kriminálky obvinil 55 ročnú ženu z okresu Trnava z obzvlášť závažného zločinu vraždy v prípade, ktorý sa stal skoro ráno v piatok 26. decembra v Dolnej Krupej v okrese Trnava, v časti Potôčky.


Obvinená kuchynskými nožmi spôsobila 61 ročnému mužovi viaceré bodné zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvinenej.

„Okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu skutku, ako aj samotný motív, budú predmetom vyšetrovania,“ informovala trnavská krajská polícia. Žena bola podľa medializovaných informácií v noci, kedy sa skutok stal, pod vplyvom alkoholu. Udalosť sa stala v areáli bývalého majera pred Dolnou Krupou.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Ženu, ktorá dobodala muža kuchynskými nožmi, obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dolná Krupá Obvinenie trnavská krajská polícia trnavská polícia Vražda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šibačka nepatrila len k Veľkej noci, ale aj k vianočným sviatkom. Na Spiši si pripomínajú dôležitý deň
<< predchádzajúci článok
Pyrotechnika by mala byť prioritne o zábave, záchranári apelujú na rozvážnu manipuláciu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 