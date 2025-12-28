|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 28.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ivana, Ivona
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. decembra 2025
Ženu, ktorá dobodala muža kuchynskými nožmi, obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy
Vyšetrovateľ trnavskej krajskej kriminálky obvinil 55 ročnú ženu z okresu Trnava z obzvlášť závažného zločinu vraždy v prípade, ktorý sa stal skoro ráno v piatok 26. decembra v Dolnej Krupej v okrese Trnava, ...
Zdieľať
28.12.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ trnavskej krajskej kriminálky obvinil 55 ročnú ženu z okresu Trnava z obzvlášť závažného zločinu vraždy v prípade, ktorý sa stal skoro ráno v piatok 26. decembra v Dolnej Krupej v okrese Trnava, v časti Potôčky.
Obvinená kuchynskými nožmi spôsobila 61 ročnému mužovi viaceré bodné zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvinenej.
„Okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu skutku, ako aj samotný motív, budú predmetom vyšetrovania,“ informovala trnavská krajská polícia. Žena bola podľa medializovaných informácií v noci, kedy sa skutok stal, pod vplyvom alkoholu. Udalosť sa stala v areáli bývalého majera pred Dolnou Krupou.
Zdroj: SITA.sk - Ženu, ktorá dobodala muža kuchynskými nožmi, obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy © SITA Všetky práva vyhradené.
Obvinená kuchynskými nožmi spôsobila 61 ročnému mužovi viaceré bodné zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvinenej.
„Okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu skutku, ako aj samotný motív, budú predmetom vyšetrovania,“ informovala trnavská krajská polícia. Žena bola podľa medializovaných informácií v noci, kedy sa skutok stal, pod vplyvom alkoholu. Udalosť sa stala v areáli bývalého majera pred Dolnou Krupou.
Zdroj: SITA.sk - Ženu, ktorá dobodala muža kuchynskými nožmi, obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šibačka nepatrila len k Veľkej noci, ale aj k vianočným sviatkom. Na Spiši si pripomínajú dôležitý deň
Šibačka nepatrila len k Veľkej noci, ale aj k vianočným sviatkom. Na Spiši si pripomínajú dôležitý deň
<< predchádzajúci článok
Pyrotechnika by mala byť prioritne o zábave, záchranári apelujú na rozvážnu manipuláciu
Pyrotechnika by mala byť prioritne o zábave, záchranári apelujú na rozvážnu manipuláciu