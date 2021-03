Sicília možno falšovala informácie o pandémii, najvyšší zdravotnícky predstaviteľ odstúpil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší zdravotnícky predstaviteľ talianskeho regiónu Sicília v utorok odstúpil. Urobil tak v čase, keď čelí vyšetrovaniu pre podozrenie, že spolu s ďalšími osobami vláde v Ríme vedome poskytoval nepravdivé informácie o pandemickej situácii.Obvinenie, že miestne úrady zavádzali, aby sa región vyhol zaradeniu do červenej zóny s najprísnejšími obmedzeniami, sicílsky predstaviteľ Ruggero Razza odmieta. Trvá na tom, že región nahlasoval všetky prípady infekcií a úmrtí. Sicília podľa neho často požadovala a uplatňovala tvrdšie opatrenia ako centrálna vláda.Vyšetrovatelia na základe odpočutých telefonických rozhovorov tvrdia, že miestni predstavitelia počas novembra až marca rozdeľovali nové prípady infekcií a úmrtí do niekoľkých dní. Denné hlásenia tak nevykazovali prudké prírastky, ktoré by viedli k lockdownu.Talianska vláda minulý rok zaviedla odstupňovaný systém reštrikcií založený na denných hláseniach z regiónov o počtoch infekcií, úmrtí a testovaných osôb. Hlásenia spolu s údajmi o vyťaženosti nemocníc a ďalšími kritériami slúžia ako podklad pre rozhodnutie o zavedení reštrikcií pre jednotlivé regióny.