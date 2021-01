Sídlo najvyššieho správneho súdu by mal nájsť jeho predseda, tvrdí ministerstvo

Kolíková navrhla prvé voľné miesta sudcov

Rovnocenné postavenie s najvyšším súdom

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Nájsť sídlo pre novozriadený Najvyšší správny súd SR by mal jeho predseda alebo predsedníčka. V tlačovej správe to konštatuje Ministerstvo spravodlivosti SR Zároveň pripomína, že predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vyhlásil voľbu predsedu nového súdu na 2. marca, pričom návrhy na kandidátov je možné predkladať do 1. februára. Samotný súd má začať fungovať v auguste tohto roku.Šéf nového súdu sa podľa rezortu bude musieť venovať aj personálnym otázkam, príprave rozvrhu práce či príprave rozpočtu. Počet prvých voľných miest sudcov na tomto súde však určuje ministerka spravodlivosti. Mária Kolíková (Za ľudí) už súdnej rade navrhla prvé voľné miesta sudcov Najvyššieho správneho súdu. Výberové konanie na sudcov tohto súdu má byť vyhlásené koncom januára,“ informovalo ministerstvo.Výberovou komisiou bude v tomto prípade celá súdna rada. Tá musí podľa rezortu určiť aj priebeh a hodnotenie výberového konania, najmä so zreteľom na to, že na výberovom konaní sa môžu zúčastniť aj osoby, ktoré nie sú sudcami.Rezort tiež pripomína, že Najvyšší správny súd SR bude mať v hierarchii všeobecných súdov rovnocenné postavenie s Najvyšším súdom SR (NS SR). „V Slovenskej republike tak budú pôsobiť dve najvyššie súdne inštancie, pričom Najvyšší správny súd bude najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť správneho súdnictva a NS SR bude najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestných vecí,“ vysvetlilo ministerstvo.Dodalo, že okrem všeobecnej pôsobnosti Najvyššieho správneho súdu v oblasti správneho súdnictva bude plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov všeobecných súdov, prokurátorov a v zákonom ustanovenom rozsahu aj pre iné profesie.