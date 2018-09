Sídlo ropnej spoločnosti v Tripolise napadli neznámi ozbrojenci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tripolis 10. septembra (TASR) - Neznámi ozbrojenci zaútočili v pondelok na sídlo Národnej ropnej spoločnosti v líbyjskom hlavnom meste Tripolis. S odvolaním sa na správy miestnych médií a svedkov o tom informovala agentúra DPA.Podľa očitých svedkov sa pri útoku odpálil jeden samovražedný atentátnik. Do budovy údajne vtrhlo päť bojovníkov. Z vnútra bolo počuť streľbu a niekoľko výbuchov.Líbyjská televízia Al Aan TV informovala, že do budovy vošlo šesť príslušníkov teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorí spustili paľbu a odpálili viacero náloží.V budove strieľali traja alebo piati ozbrojenci, povedal pre agentúru Reuters jeden zo zamestnancov spoločnosti, ktorému sa podarilo cez okno utiecť do bezpečia. Niekoľko ľudí postrelili.Na vyšších poschodiach budovy vypukol požiar, hasiči prostredníctvom žeriavov zachraňovali ľudí, ktorí sa pokúšali utiecť cez najvyššie poschodie, píše spravodajský portál Libyan Observatory.Pondelňajší útok sa uskutočnil iba niekoľko dní po tom, ako došlo k podpisu Organizáciou Spojených národov sprostredkovaného prímeria medzi tamojšími znepriatelenými frakciami. Podpísali ho zástupcovia tzv. vlády národnej jednoty podporovanej Spojenými národmi, vojenskí velitelia a lídri ozbrojených skupín aktívnych v Tripolise a jeho okolí.Posledná vlna bojov medzi militantnými skupinami vypukla v južnej časti Tripolisu 27. augusta a trvala vyše týždňa. Vyžiadala si najmenej 50 mŕtvych a desiatky zranených, prevažne civilistov. Pred bojmi utieklo do bezpečia okolo 1825 rodín.Líbyu sužuje bezprávie a vláda milícií od roku 2011, keď v povstaní prišiel o život diktátor Muammar Kaddáfí. V dôsledku chaosu sa z tejto severoafrickej krajiny stal zároveň hlavný tranzitný bod pre migrantov snažiacich sa dostať do Európy.