Platí najviac a míňa na seba najmenej

Bratislava 10. septembra (OTS) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nedávno zverejnil kľúčové ekonomické ukazovatele, z ktorých jasne vyplýva, ktorá zdravotná poisťovňa (ZP) koľko platí za svojich poistencov. Fakty, čísla, žiadne emócie. Tá, čo platí za ľudí najviac, vlastne v praxi poskytuje najvyššiu „hodnotu za peniaze“. A zdravie a kvalitná zdravotná starostlivosť patrí bezpochyby k najvzácnejším hodnotám ľudského života.V porovnaní s rokom 2016 dokonca výdavky zvýšila, pričom súkromné poisťovne ich priškrtili. V roku 2017 išlo z rozpočtu VšZP na zdravotnú starostlivosť na jedného poistenca až. Zostávajúce dve poisťovne svoje investície do zdravotnej starostlivosti na jedného poistenca vlani znížili. Prvá o šesť eur na 696 eur, druhá o štyri eurá na 576 eur.A to nie je všetko. O dobrom hospodárení VšZP svedčia aj náklady nesúvisiace so zdravotnou starostlivosťou, kde patria aj celkové prevádzkové náklady.Zo zákonom stanoveného limitu výdavkov na prevádzku vyčerpala 91,47 %, čo bolo o 2,21 % menej ako v roku 2016. Zostávajúce dve poisťovne, naopak, investovali do prevádzky viac. Jedna v porovnaní s rokom 2016 až o 7,75 % a druhá o 0,22 % viac.