Siedma sezóna Sekerášovej Európskej Študentskej Univerzitnej Ligy (EUHL) sľubuje skvelé hokejové zážitky

1.7.2019 (Webnoviny.sk) - Na už siedmu sezónu 2019/2020 sa počas týchto horúcich letných dni intenzívne pripravuje Európska univerzitná hokejová liga (EUHL) založená Ľubomírom Sekerášom a jeho tímom ľudí z Európskej Študentskej Hokejovej Asociácie (EUHA), ktorá EUHL organizačne zastrešuje.Jednou z prvých univerzít s ktorou úspešne prebehli prístupové rokovania je univerzita Karlova v Prahe , keď dňa 26.6.2019 bola podpísaná zmluva o vstupe tímu UK Praha do EUHL sezóny 19/20."Doufáme, že nastávájíci ročník EUHL bude pro náš tým úspěšný, tak jako první čtyři ročniky, kdy jsme se stali mistři EUHL", říka manažér UK Praha Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D."V minulé sezóně se nám nepovedlo pár věcí, které nás stály lepší umístění. K novému ročníku chceme přistoupit s vědomím, že musíme dávat zápasům 100% a hlavně táhnout za jeden provaz. Těšíme se na nové tváře a na další kvalitní zápasy", dodal Jan Valder kapitán UK Praha."Sme hrdí na dosiaľ odvedenú robotu. Doteraz chýbalo prepojenie vzdelania s hokejom, mnoho hráčov končí v juniorskom veku a zameria sa radšej na štúdium. Vzdelanie je jediná vhodná cesta pre rozvoj mladých ľudí, avšak prečo by aj počas štúdia nemohli pokračovať vo svojom obľúbenom športovom odvetví. Tento problém je v celej Európe, univerzitný hokej absentoval," tvrdí viceprezident EUHA Lubomir Sekeráš.V Českej republike je EUHL zastupovaná sesterskou organizáciou Asociácia Českého Univerzitného Hokeja (ACUCH) vedená Alešom Bachánkom. V predchádzajúcich šiestich sezónach si v tejto pravidelnej súťaži merali sily hokejové tými študentov z univerzít zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska. Okrem pravidelnej súťaže má EUHL dlhodobé užitočné vzťahy podložené Memorandami o spolupráci s Americkou Univerzitnou Hokejovou Asociáciou (ACHA) a Ruskou študentskou Univerzitnou Ligou (RSHL), ktorá ma formu pravidelných priateľských zápasov výberov hráčov z týchto líg.Základnou myšlienkou univerzitnej hokejovej ligy je prepojenie vzdelania s hokejom, keďže mnoho hráčov pred založením EUHL buď končilo s hokejom v juniorskom veku a zameralo sa na štúdium alebo sa rozhodlo ísť len profesionálnou hokejovou cestou avšak bez pokračovania v štúdiu. Každoročná rastúca úroveň ligy a zvyšujúci sa počet študentov-hokejistov, ktorí majú záujem hrať EUHL len potvrdzuje že tento zatiaľ nie naplno využitý segment hokeja má význam dalej rozvíjať a propagovať.Ďalším dôležitým princípom EUHL je amatérsky a študentský štatút hráčov ligy, ktorý nepovoľuje hráčom štartovať v profesionálnych hokejových ligách a zároveň musia byť hráči aktívnymi študentami univerzít. Tieto pravidlá v dlhodobej perspektíve umožnia EUHL prilákať hokejové talenty do vysokých škôl, zvýšiť úroveň študentskej ligy a vytvoriť premostenie pre hráčov do ich ďalšieho profesionálneho života, či už hokejového alebo procesného.Aj v siedmej sezóny sľubuje EUHL skvelé športové zážitky. Chuť a zážitok z univerzitného hokeja je úplne iná ako z profesionálnych hokejových zápasov. Študenti hokejisti nehrajú za plat, hrajú za meno svojej školy, za svojich spolužiakov, ktorí ich chodia povzbudzovať a tešiť sa z ich výhier a spolu znášajú aj ich prehry. Vytvárajú sa tu nová identita komunity a silné putá, ktoré vydržia aj po ukončení štúdia. Toto všetko sa potrvdilo z finálnych zápasov poslednej sezóny, kde burácanie mladých ľudí povzbudzujúcich svojich spolužiakov na ľade z tímu Trenčianskych Gladiátorov a UMB Banská Bystrica bolo počuť už z ďaleka.EUHL sľubuje takého a ešte intenzívnejšie zážitky aj nadchádzajúcu siedmu sezónu a pozýva všetkých hokejových fanúšikov na zápasy participujúcich univerzitných teamov a na hokej, ktorý sa hrá s veľkým srdcom a neuveriteľným nasadením týchto mladých hráčov študentov.