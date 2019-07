Japonsko zavedie reštrikcie na export chemikálií a technológií Kórei

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 1. júla (TASR) - Japonsko v pondelok oznámilo, že zavedie reštrikcie na vývoz niektorých chemikálií používaných pri výrobe čipov a smartfónov, a tiež technológií do Južnej Kórey pre spor so Soulom o nútenej práci počas druhej svetovej vojny.Nové pravidlá nadobudnú účinnosť od 4. júla. Tokio ich zavádza v reakcii na rozhodnutie juhokórejských súdov, ktoré nariadili japonským firmám, aby odškodnili ľudí za nútené práce počas vojny. Japonsko je rozčarované najmä z nedostatočnej aktivity zo strany Soulu pri riešení otázok týkajúcich sa rozhodnutia najvyššieho súdu vlani v októbri, ktorý nariadil spoločnosti Nippon Steel vyplatiť kompenzácie za nútenú prácu počas druhej svetovej vojny.uviedlo japonské ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu.dodalo ministerstvo.Nové obmedzenia spomalia export, keďže odstránia tieto položky zo zoznamučo môže tvrdo zasiahnuť juhokórejského výrobcu Samsung Electronics.To znamená, že japonskí vývozcovia budú teraz musieť požiadať o povolenie pre každú dodávku, ktorú chcú exportovať do Južnej Kórey. Tento proces trvá približne 90 dní zakaždým, informovali miestne médiá.Japonsko a Južná Kórea sú demokratickými štátmi, trhovými ekonomikami a spojencami USA. Ale ich vzťahy sú už desaťročia napäté v dôsledku brutálnej koloniálnej vlády Japoncov na Kórejskom polostrove v rokoch 1910 - 1945.Napätie sa ešte zvýšilo po niekoľkých rozhodnutiach juhokórejských súdov, ktoré nariadili japonským firmám odškodniť obete.Minulý mesiac Tokio navrhlo, aby bola táto otázka predložená arbitrážnemu súdu podľa podmienok dohody podpísanej oboma krajinami v roku 1965, keď boli vzťahy normalizované.Južná Kórea predložila protinávrh, aby lokálne a japonské spoločnosti zriadili dobrovoľný kompenzačný fond, ktorý Tokio odmietlo ako