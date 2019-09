Siedmi zadržaní kalatánski aktivisti zostávajú vo väzbe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 26. septembra (TASR) - Sudca španielskeho Národného súdu nariadil uvaliť väzbu na siedmich katalánskych aktivistov, ktorí boli zadržaní v pondelok ráno pre podozrenie z plánovania násilných trestných činov - zrejme i s použitím výbušnín. Súd o tom informoval vo štvrtok vo svojom vyhlásení, uviedla agentúra AFP.Vo vyhlásení súdu sa uvádza, že vyšetrujúcu sudca pri skúmaní prípadu nadobudol podozrenie, že siedmi zadržaní sú súčasťou organizácie, ktorá mala v úmysle využiť všetky prostriedky - vrátane násilných -, aby dosiahla vyhlásenie nezávislej republiky v Katalánsku, regióne na severovýchode Španielska.Detaily vyšetrovania sú predmetom justičného tajomstva. Vo vyhlásení súdu sa dodáva, že prepustenie siedmich zadržaných na kauciu bolo sudcom zamietnuté.Podľa agentúry AP by členovia skupiny mohli čeliť obvineniu z členstva v teroristickej organizácii, výroby a vlastnenia výbušnín a sprisahania s cieľom spôsobiť zmätok.Prívrženci nezávislosti tvrdia, že stíhanie skupiny aktivistov je pokusom kriminalizovať hnutie, ktoré oni sami označujú za mierumilovné. Poukazujú aj na to, že k zatknutiu siedmich aktivistov došlo v situácii, keď španielsky Najvyšší súd pripravuje vyhlásiť rozsudky nad skupinou popredných katalánskych politikov a aktivistov zadržaných po protiústavnom referende o nezávislosti Katalánska, ktoré sa konalo v roku 2017.AP vo svojej správe napísala, že stíhanie siedmich aktivistov by mohlo byť výrazným zásahom španielskej justície proti katalánskemu separatistickému hnutiu, ak by ich obvinili z terorizmu.Príslušný vyšetrujúci sudca je podľa agentúry AP presvedčený, že zadržaní sú napojení na technické tímy v rámci samozvaných výborov pre obranu republiky (CDR), ktoré v minulosti v Katalánsku organizovali pouličné protesty a blokovali cesty a železničné trate. Podľa súdu sú tieto tímyPolícia uviedla, že v pondelok pri sérii bytových prehliadok našla množstvo látok, ktoré je možné použiť na výrobu výbušnín.Prokuratúra sa domnieva, že aktivisti by sa ich snažili použiť v čase okolo 1. októbra - ide o deň, keď sa v roku 2017 konalo referendum o nezávislosti v Katalánsku - alebo v deň vynesenia rozsudku nad katalánskymi lídrami.Španielska vláda referendum o nezávislosti Katalánska, ktoré sa konalo 1. októbra 2017, označila za protiústavné a proti separatistom rázne zakročila - predstaviteľov jeho vedenia zatkla, začala proti nim stíhanie vo veci vzbury a sprenevery verejných financií v súvislosti s protiprávnym referendom o samostatnosti Katalánska. Katalánski lídri sú od svojho zatknutia vo väzení, kde čakajú na verdikt súdu.V snahe zabrániť prehĺbeniu krízy vláda v Madride aktivovala článok 155 španielskej ústavy. Na jeho základe potom španielska vláda odvolala katalánsky kabinet, zaviedla priamu kontrolu nad týmto regiónom a vypísala predčasné voľby do regionálneho parlamentu - tie však opäť vyhrali prívrženci nezávislosti Katalánska.Katalánsko získalo ako región väčšie právomoci v roku 2006 vďaka dohode, ktorú schválil španielsky aj katalánsky parlament. Túto dohodu vtedy v referende odhlasovalo aj vyše 70 percent katalánskych voličov. Španielsky najvyšší súd však v roku 2010 zrušil niektoré súčasti štatútu. Práve tento krok viedol k zosilneniu podpory nezávislosti pre Katalánsko u obyvateľstva regiónu.