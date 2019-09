Zomrel bývalý ruský kozmonaut Gennadij Manakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 26. septembra (TASR) - Vo veku 69 rokov zomrel vo štvrtok bývalý ruský kozmonaut Gennadij Manakov. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na bývalého kozmonauta Maxima Surajeva.uviedol Surajev, ktorý je poslancom dolnej komory ruského parlamentu (Štátnej dumy).Manakov bol vojenským pilotom. V roku 1985 ho zapojili do programu Buran. Prvý vesmírny let absolvoval v roku 1990 ako veliteľ posádky kozmickej lode Sojuz TM-10. Vtedy strávil vo vesmíre 130 dní. Druhý let (179 dní) absolvoval v roku 1993 na palube kozmickej lode Sojuz TM-16.Manakov uskutočnil tri vesmírne prechádzky v celkovej dĺžke 12 hodín a 43 minút.