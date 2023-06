Siedmy ročník Ceny Dionýza Ilkoviča: Nominujte výnimočné osobnosti, ktoré rozvíjajú talenty v prírodných vedách

Minulý rok zvíťazila biológia

Ako budú vyberaní finalisti?

26.6.2023 (SITA.sk) -Nadácia Dionýza Ilkoviča už po siedmy rok oceňuje výnimočných pedagógov aj nepedagogických pracovníkov základných a stredných škôl, ktorí sa nad rámec svojho pracovného času venujú podpore žiakov v prírodovedných predmetoch. Práve vďaka týmto učiteľom a učiteľkám potom mladé talenty excelujú aj na medzinárodných súťažiach a rozvíjajú svoj potenciál v prospech celej spoločnosti."Na Slovensku je práca kvalitných pedagógov a pedagogičiek dlhodobo podceňovaná a nedostáva sa im zaslúženého uznania. Práve preto Nadácia Dionýza Ilkoviča každoročne zviditeľňuje, verejne oceňuje a aj odmeňuje tých najlepších prírodovedných učiteľov a učiteľky, ktorí sa deťom venujú počas mimoškolskej činnosti – v čase, kedy by vlastne vôbec nemuseli," vysvetľuje Martin Plesch, pracovník Fyzikálneho ústavu SAV, odborný garant ocenenia a predseda poroty, ktorá nominácie hodnotí.Výnimočných pedagógov či nepedagogických pracovníkov môže nominovať ktokoľvek. O cenu Dionýza Ilkoviča sa môžu uchádzať jednotlivci, ktorí aktívne podporujú žiakov a žiačky základných a stredných škôl v rámci mimoškolskej činnosti, a to v predmetoch matematika, fyzika, chémia, informatika a biológia.Slávnostný galavečer, na ktorom Nadácia vyhlási víťazov a udelí Cenu Dionýza Ilkoviča, sa uskutoční začiatkom novembra 2023.Minulý rok bolo na Cenu Dionýza Ilkoviča nominovaných 43 mentorov a mentoriek z celého Slovenska. Odborná porota spomedzi nich vybrala tri finalistky, ktoré si ocenenie prevzali na slávnostnom galavečeri v bratislavskej Redute. Na odovzdávaní sa zúčastnili aj štátni tajomníci Ministerstva školstva SR.Finalistkami 6. ročníka sa stali učiteľky chémie Gabriela Podracká z Košíc a Ľubomíra Krajčová z Hlohovca. Absolútnou víťazkou sa stala Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Michalíka v Seredi."Každý jeden deň so študentmi ma baví, jednoducho sem patrím a je pre mňa naplnením, keď sa mi darí ich talent rozvíjať. Práca vedca ma vždy lákala a myslela som si, že to bude moje životné smerovanie. Postupne som zistila, že mojím poslaním je učiť. Teším sa, keď sa z mojich žiakov stanú vedci, a ja sa vidím v nich," vyjadrila sa po zíkaní ocenenia víťazka šiesteho ročníka Mariana Straková, ktorá na Gymnáziu Vojtecha Michalíka v Seredi vyučuje biológiu.Výnimočných mentorov a mentorky možno nominovať cez formulár na webe www.nadaciadi.sk . Nominovať ich môže ktokoľvek, kto vníma ich prácu a pridanú hodnotu. Najčastejšie sú to ich kolegovia, riaditelia škôl, alebo bývalí či súčasní študenti.Finalistov spomedzi nominovaných z celého Slovenska následne vyberá odborná porota, ktorá ich pôsobenie a prínos hodnotí na základe dĺžky trvania a udržateľnosti mimoškolskej činnosti, jej výsledkov, rozsahu, ale tiež inovatívneho prístupu mentorov.doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., Fyzikálny ústav SAV a Masarykova univerzita Brnoprof. Ing. Ivo Čáp, CSc. Žilinská univerzita, doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Tomáš Opatrný, DrSc., Univerzita Palackého, Olomouc, doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc., Univerzita Komenského v BratislaveCena Dionýza Ilkoviča je udeľovaná pod záštitou Ministerstva školstva SR. Finalisti a víťaz ocenenia získajú nielen vecné ceny, ale rozdelia si tiež finančnú odmenu, spolu vo výške 6 000 eur.Ak poznáte niekoho, kto sa v rámci mimoškolskej činnosti zanietene venuje rozvoju talentovaných žiakov a žiačok, využite príležitosť nominovať tieto výnimočné osobnosti cez online formulár na stránke www.nadaciadi.sk Tento projekt prebieha aj vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.Informačný servis