Prítomnosť Wagnerovej skupiny v Bielorusku predstavuje ďalší problém, tvrdí litovský prezident Nausėda

26.6.2023 - Pokus o prevrat zo strany ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny naznačuje, že v Rusku je možné v budúcnosti očakávať podobné alebo dokonca väčšie nepokoje. Uviedol to litovský prezident Gitanas Nausėda po schôdzke s generálnym tajomníkom NATO „Udalosti v Rusku počas uplynulého víkendu demonštrujú nestabilitu režimu Kremľa. Môžeme v budúcnosti očakávať podobné alebo dokonca väčšie problémy,“ konštatoval litovský prezident. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Nausėda dodal, že udalosti v Rusku môžu ovplyvniť bezpečnostnú situáciu v Litve a regióne. Potenciálna prítomnosť Wagnerovej skupiny v Bielorusku podľa neho predstavuje ďalší problém.Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis predtým tiež varoval pred nebezpečenstvom opakovania takýchto udalostí v Rusku.Zdôraznil, že Západ by mal zvažovať riziká spojené s nepredvídateľnosťou Ruska, pričom by sa jeho pozornosť nemala odpútavať od poskytovania podpory Ukrajine.