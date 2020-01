Siemens dodrží kontrakt pre uhoľnú baňu v Austrálii napriek odporu klimatických aktivistov

Projekt bude aj tak pokračovať

Globálne otepľovanie

13.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký priemyselný konglomerát Siemens sa rozhodol dodržať kontrakt súvisiaci s uhoľnou baňou v Austrálii, hoci klimatickí aktivisti firmu vyzývajú, aby od zmluvy odstúpila. Generálny riaditeľ Siemensu Joe Kaeser sľúbil preskúmanie zapojenia jeho firmy do projektu vzhľadom na odpor klimatických aktivistov.Vo zverejnenom vyhlásení však uviedol, že "fakticky neexistuje právne a ekonomicky zodpovedný spôsob ukončenia kontraktu".Siemens 10. decembra podpísal kontrakt na dodávku signalizačných systémov pre železničné spojenie medzi uhoľnou baňou Carmichael a prístavom.Rozsiahlu baňu vlastní indická spoločnosť Adani a kontrakt má pre Siemens hodnotu približne 18 mil. eur. Kaeser konštatoval, že existujú konkurenti, "teda bez ohľadu na to, či Siemens signalizáciu poskytne alebo nie, projekt bude aj tak pokračovať."Dodal však, že "vzhľadom na dôležitosť oprávnených environmentálnych obáv si vyhradili právo od zmluvy odstúpiť, ak ich zákazník poruší environmentálne záväzky, ktoré sú veľmi prísne".Organizácia Fridays for Future chce, aby spoločnosť Siemens odišla z projektu uhoľnej bane, pretože emisie elektrární využívajúcich uhlie prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.Popredná aktivistka Fridays for Future Luisa Neubauerová označila rozhodnutie generálneho riaditeľa Siemensu za "nešťastné" a uviedla, že organizácia plánuje nové demonštrácie pred sídlom Siemensu.