Siemens Mobility zmodernizuje a zdigitalizuje najdôležitejší železničný úsek na Slovensku

Rozsiahla modernizácia celej trasy zahŕňa aj digitálny riadiaci systém



Zmeny na 152 kilometroch trate medzi Bratislavou, Leopoldovom, Novým Mestom nad Váhom a Púchovom výrazne zefektívnia prevádzku vlakov na najvyťaženejšom železničnom úseku na Slovensku



Rozsiahla modernizácia najvyťaženejšieho železničného úseku na Slovensku

Systém Iltis N predstavuje inovatívne riadenie železničnej dopravy

Dlhoročné pôsobenie spoločnosti Siemens Mobility na Slovensku

30.4.2025 (SITA.sk) -Siemens Mobility zmodernizuje a zdigitalizuje najvyťaženejší železničný úsek na Slovensku medzi stanicami Bratislava-Rača, Leopoldov, Nové Mesto nad Váhom a Púchov, ktorý je zároveň súčasťou medzinárodného Baltsko-Jadranského koridoru. Spoločnosť už podpísala zmluvu o realizácii projektu so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR).Súčasťou projektu je modernizácia a rozšírenie existujúcich návestidiel a inštalácia digitálneho riadiaceho systému Iltis N na úseku Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom. Existujúci systém riadenia vlakovej dopravy ETCS L1 na úseku Bratislava-Rača – Púchov bude zároveň prispôsobený štandardom európskej železničnej siete.Nainštalované technológie zvýšia kapacitu najvyťaženejšej trate na Slovensku a výrazne prispejú k efektívnejšej a hospodárnejšej prevádzke vlakov. Ukončenie projektu je naplánované na prvú polovicu roka 2026, kedy už bude trať plne digitálne riadená."Naše technológie sú hnacou silou digitálnej transformácie. Železnice sa vďaka nej stávajú výkonnejšie, hospodárnejšie a efektívnejšie, z čoho profitujú ŽSR ako operátor infraštruktúry, dopravcovia, ktorí ju využívajú, aj samotní cestujúci na Slovensku," hovorí Branislav Voška, výkonný riaditeľ Siemens Mobility Slovensko."Železnice Slovenskej republiky flexibilne zareagovali na dopyt dopravcov po vyššej kapacite železničnej infraštruktúry na úseku Leopoldov-Bratislava-Rača, a to konkrétne investíciou do technológie traťových zabezpečovacích zariadení. Tento krok rozhodne prispeje k zefektívneniu železničnej dopravy," vysvetlil Alexander Sako, generálny riaditeľ ŽSR."Modernizáciu riadiaceho systému na trati medzi Bratislavou a Leopoldovom vnímame ako dôležitý krok v rozvoji železničnej infraštruktúry. Je to najvyťaženejší úsek na Slovensku a každé technologické zlepšenie, ktoré môže prispieť k efektívnejšej a spoľahlivejšej prevádzke vlakov, vítame. Veríme, že výsledky tejto investície pocítia aj naši cestujúci – v podobe vyššej plynulosti a menších meškaní," uviedla Železničná spoločnosť Slovensko.Úsek medzi Bratislavou cez Raču, Pezinok a Trnavu až po Leopoldov je najvyťaženejšou železničnou trasou na Slovensku. Siemens Mobility bude na 92-kilometrovom úseku, vrátane 8 železničných staníc (Pezinok, Šenkvice, Cífer, Trnava, Leopoldov, Veľké Kostoľany, Piešťany a Nové Mesto nad Váhom), implementovať digitálne systémy riadenia, rozširovať prvky návestidiel a zavádzať systém Iltis N, ktorý umožní zvýšiť priepustnosť trate.Na úseku Cífer – Trnava tiež príde k obnove káblových trás trakčného vedenia a železničná infraštruktúra v okolí Bratislavy sa zmodernizuje vďaka obnove káblových trás. Na úseku medzi Trnavou a Novým Mestom nad Váhom zároveň príde k inštalácii optických káblov pre potreby riadiaceho systému.Iltis (Integrovaný riadiaci a informačný systém) od spoločnosti Siemens umožňuje automatizované riadenie železničnej dopravy. Pôvodný systém Iltis bude nahradený zdokonalenou verziou Iltis N, ktorá umožňuje plne automatizované plánovanie trás a skoré odhaľovanie konfliktov, čím výrazne zvyšuje frekvenciu vlakov. Moderné rozhrania človek-stroj (HMI) zabezpečia efektívnejšiu prevádzku a nižšie prevádzkové náklady. Výsledkom bude vysoko dostupná a spoľahlivá systémová architektúra.Spoločnosť Siemens Mobility na Slovensku zamestnáva približne 900 ľudí a plánuje ďalší rast. V roku 2024 sa firma zaradila medzi 10 najatraktívnejších zamestnávateľov v oblasti dopravy a logistiky. Okrem bratislavského sídla zohráva kľúčovú úlohu aj rastúce inžinierske centrum v Žiline, kde pracuje približne 700 IT špecialistov na vývoji softvéru a hardvéru pre riadiace a bezpečnostné systémy železničnej dopravy po celom svete.V Bratislave sa nachádza aj kompetenčné centrum pre systém MIREL, ktoré sa využíva najmä na tratiach na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Projekty pre tieto trhy sú podporované predovšetkým slovenskými inžiniermi.