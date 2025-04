Špoták končí na čele Fondu na podporu umenia, mal sa dopustiť závažných pochybení

Nevyhovel uzneseniu Rady z polovice apríla

30.4.2025 (SITA.sk) - Róbert Špoták končí na čele Fondu na podporu umenia (FPU) , odvolala ho Rada FPU . Informuje o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská Ako objasnila, Rada rozhodla o Špotákovom odvolaní v súlade so zákonom o FPU, dôvodom pre toto rozhodnutie boli podľa jej slov opakované a závažné porušenia zákonných a pracovnoprávnych povinností pri výkone práce vo verejnom záujme.Odvolaný riaditeľ FPU nevyhovel uzneseniu Rady z polovice apríla, a nesprístupnil jej v stanovenej lehote dokumentácie k projektom v podprograme 4.4.1 (Tradičná kultúra a folklorizmus), a znemožnil jej tak rozhodovať na základe relevantných podkladov.Bačinská tiež uviedla, že Špoták Rade FPU nepredložil návrhy členov odborných komisií podľa podmienok zákona, čo malo za následok znemožnenie rozhodovania o žiadostiach o podporu folklórnych festivalov a ďalších v zákonnej lehote.Už bývalý riaditeľ FPU mal tiež zverejniť údaje o hlasovaní členov Rady, tie sú ale podľa zákona o FPU neverejné. Mal sa tak dopustiť porušenia zásady mlčanlivosti a riadneho nakladania s informáciami v zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Ministerstvo kultúry SR rešpektuje rozhodnutie Rady FPU ako najvyššieho orgánu fondu. V súlade so zákonom o FPU bude v krátkom čase zabezpečené dočasné vedenie fondu a vyhlásené výberové konanie na nového riaditeľa. Cieľom ministerstva je garantovať stabilné a transparentné fungovanie Fondu na podporu umenia v prospech umeleckej obce a všetkých prijímateľov podpory," dodala Bačinská.Rezort kultúry i predseda Rady FPU Matúš Oľha prednedávnom obvinili z meškajúcich výziev na podporu folklórnych festivalov riaditeľa FPU Róberta Špotáka.Ministerstvo sa vtedy ohradilo aj voči medializovaným informáciám o tom, že Rada FPU zlyháva, označilo ich za cielené a systematické úsilie "niektorých politických aktivistov o diskreditáciu vedenia rezortu kultúry prostredníctvom nesprávnych a manipulatívnych interpretácií toho, na čom zlyháva fungovanie systému dotácií pre folklór".Odmietlo tiež, že by vinu za vzniknutú situáciu niesli jeho nominanti v Rade FPU. "Rada FPU informovala rezort o viacerých porušeniach zákonných a vnútorných pravidiel zo strany riaditeľa fondu. Medzi najzávažnejšie patrí predkladanie návrhov na zloženie odborných komisií bez dodržania zákonných kritérií, čo viedlo k ich neschopnosti zasadať a následne k zdržaniu v procese hodnotenia projektov. Členovia Rady FPU na tieto pochybenia opakovane upozorňovali, no napriek výzvam a snahám o nápravu riaditeľ Špoták na situáciu reagoval len vyjadrením, že "nie sú ľudia". Špoták nehľadá spôsoby, ako problém vyriešiť a peniaze čím skôr distribuovať, ale ako robiť prieťahy," uviedlo vtedy ministerstvo.Oľha tiež uviedol, že žiadal Špotáka o sprístupnenie celého systému členom Rady, aby mohli vyhodnotiť a prerozdeliť dotácie medzi žiadateľov sami. Riaditeľ FPU to ale odmietol.Kancelária FPU sa v reakcii dôrazne ohradila voči tvrdeniam ministerstva, aj voči obvineniam na adresu Špotáka a kancelárie Fondu z nečinnosti pri riešení situácie s omeškaním rozhodnutia o podpore vo viacerých výzvach.Ministerstvu, Rade FPU aj verejnosti adresovali otvorený list, ktorý podpísalo 39 zamestnancov a zamestnankýň FPU. Uviedli v ňom, že stoja za Róbertom Špotákom, hovorili o nestabilite a chaose, ktoré dopadajú na ich prácu.Samotný Špoták podľa ich slov aktívne riadi riešenia všetkých vzniknutých problémov a hľadá zákonné cesty na zabezpečenie plynulého chodu organizácie. Ministerstvo kultúry a Radu fondu vyzvali, aby prestali šíriť zavádzajúce informácie a prenášať zodpovednosť za vzniknutú situáciu na Špotáka a kanceláriu FPU.Zamestnanci fondu tiež tvrdili, že zástupcovia Rady FPU tlačia na to, aby mohli o pridelení podpory rozhodovať sami, bez hodnotenia odbornými komisiami, čo je ale v rozpore so zákonom i vnútornými predpismi FPU, ktoré schvaľovala samotná Rada.