Siemens obmedzuje aktivity v Iráne, reaguje na sankcie USA

Zdroj: Teraz.sk

Mníchov 24. augusta (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Siemens sa rozhodol obmedziť svoje aktivity v Iráne po tom, ako USA zaviedli prvé kolo sankcií voči Teheránu. Uviedla to nemecká spoločnosť.Siemens informoval, že. Ako dodal, firma bude pokračovať v dodržiavaní všetkých exportných obmedzení a pravidielSankcie USA voči Iránu nasledovali po májovom oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Washington odstupuje od jadrovej dohody mocností s Iránom z roku 2015. Súčasťou odstúpenia od dohody je aj opätovné zavedenie sankcií. Začiatkom augusta USA spustili prvé kolo zahrňujúce obchod s drahými kovmi, nákup amerických dolárov a automobilový priemysel. Tvrdšie sankcie však prídu v novembri, keď sa dotknú aj vývozu ropy z Iránu.Siemens je ďalšou z viacerých európskych firiem, ktoré sa pre Trumpove hrozby sťahujú z iránskeho trhu napriek tomu, že Európska únia odmieta od dohody odstúpiť a so sankciami voči Iránu nesúhlasí. Prijala aj opatrenia na pomoc európskym firmám, ktoré by mohli doplatiť na odvetu USA za neprispôsobenie sa požiadavkám Washingtonu. Mnohým európskym podnikom sa však stále vypláca prispôsobiť sa skôr Washingtonu než Bruselu, keďže americký trh je pre ne kľúčový. Pôvodné plány v Iráne už odložila nemecká automobilka Daimler a viaceré veľké banky sa stiahli z financovania projektov v blízkovýchodnej krajine.Krok Siemensu privítal americký veľvyslanec v Nemecku Richard Grenell. V tejto súvislosti na Twitteri uviedol, že "sankcie fungujú".