Štefanec a Abrhan: Pomoc Grécku bola nevyhnutná, pád vlády zbytočný

Bratislava 24. augusta (TASR) - Prijatie eurovalu a pomoc Grécku bolo síce nepopulárne, ale nevyhnutné riešenie, čo dokazuje aj vývoj situácie. Zhodli sa na tom bývalí poslanci Národnej rady SR Ivan Štefanec a Pavol Abrhan. V čase schvaľovania pomoci Grécku bol Štefanec v SDKÚ-DS a Abrhan v KDH a aj dnes sú presvedčení, že pád vlády Ivety Radičovej pre euroval bol zbytočný.zdôraznil pre TASR Abrhan.Podobný názor má aj Štefanec.povedal pre TASR Štefanec. Dnes už podľa jeho slov riešime ďalší rozvoj eurozóny, a najmä pravidlá pre zodpovedné hospodárenie, aby sa podobná situácia už neopakovala.uviedol tiež pre TASR Štefanec, ktorý je dnes europoslancom a pôsobí v KDH. Keby k pádu vlády nedošlo, Slovensko podľa neho mohlo riešiť potrebné reformy a nie kauzy, ktoré má na stole.zaspomínal si Abrhan.Je presvedčený, že v politike by mali existovať témy štátneho záujmu, ktoré by sa nemali stávať predmetom politického zápasu.doplnil Abrhan.Grécko v pondelok (20.8.) úspešne ukončilo svoj posledný trojročný záchranný program schválený v auguste 2015, ktorý mu pomohol prekonať dlhovú krízu. Oznámil to v pondelok záchranný fond eurozóny - Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM).