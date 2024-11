Sieň slávy NHL privítala nových členov, Roenick mal emotívny prejav

Do Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF) slávnostne vstúpili Jeremy Roenick, Shea Weber, Pavel Dacjuk, Natalie Darwitzowá, Krissy Wendell-Pohlová, Colin Campbell a David Poile. Svojím príhovorom zaujal prvý menovaný, ktorý sa medzi hokejovú smotánku dostal 15 rokov po ukončení kariéry. Počas ďakovnej reči potláčal slzy.





"Milujem túto hru. Väčšinu môjho života to bola jeho obrovská súčasť a toto je najlepší spôsob, ako ukončiť jednu kapitolu," uviedol Roenick, ktorý sa počas kariéry prezentoval vysokou produktivitou, ale aj viacerými kontroverznými či úsmevnými vyhláseniami. Postupne hral za Chicago Blackhawks, Phoenix Coyotes, Philadelphia Flyers, Los Angeles Kings a San Jose Sharks. V základnej časti odohral 1363 zápasov, v ktorých nazbieral 1216 bodov za 513 gólov a 703 asistencií. V 154 zápasoch play off získal 122 bodov (53+69) v 154 dueloch play off. S USA vybojoval striebornú medailu na ZOH v roku 2002 a na Kanadskom pohári v roku 1991. Spomedzi hráčov narodených v USA strelili viac gólov iba Brett Hull, Mike Modano a Keith Tkachuk.Ruský útočník Pavel Dacjuk odohral všetkých 14 sezón v drese Detroitu Red Wings. Počas nich dvakrát získal Stanleyho pohár (2002, 2008), okrem neho má v zbierke úspechov aj tituly majstra sveta a triumf na ZOH. Patrí medzi 30 hráčov, ktorí sú členmi tzv. Tripple gold klubu. Počas kariéry štyrikrát získal Lady Bing trophy pre hráča najlepšie prezentujúceho vysoký herný štandard a džentlmenské správanie. "Keď tu dnes stojím, uvedomujem si, že som člen Siene slávy. Je to obrovská česť, o akej som nemohol ani snívať, ale tento moment nie je len o mne. Je to zásluha všetkých, ktorí mi pomohli," uviedol Dacjuk.Najmladším z najnovších členov HHOF je 39-ročný obranca Shea Weber, ktorého uviedli do HHOF v najrýchlejšom možnom čase. Bývalý obranca strávil kariéru vo farbách Nashvillu Predators a Montrealu Canadiens. V NHL nazbieral 589 bodov za 224 gólov a 365 asistencií. V rokoch 2010 a 2014 vyhral s Kanadou zlato na ZOH. "Ďakujem všetkým hráčom, ktorí mi ukázali dôležitosť tvrdej práce a obetavosti. Tým, že odovzdávate svoje vedomosti ďalšej generácii, zabezpečíte, že duch tejto hry bude pokračovať a hokej bude prosperovať," konštatoval Weber.Darwitzová hrala za americkú ženskú reprezentáciu v rokoch 2002, 2006 a 2010, pričom získala dve strieborné a jednu bronzovú medailu. Svoju krajinu reprezentovala aj na ôsmich svetových šampionátoch, na ktorých získala tri zlaté a päť strieborných medailí.Wendell-Pohlová má na konte striebornú medailu zo ZOH v roku 2002 a bronzovú 2006, kde bola kapitánkou. Zúčastnila sa aj na šiestich MS vrátane roku 2005, keď sa stala najlepšou hráčkou (MVP) pri zisku prvého zlata pre USA. Päťkrát získala aj striebro.Poile bol generálnym manažérom 40 rokov, začal v roku 1982 vo Washingtone Capitals a túto funkciu zastával 15 sezón, kým ho najali, aby od základov vybudoval Nashville Predators. Campbell, ktorý strávil uplynulých 25 ročníkov v NHL v oblasti hokejových operácií, rozhodcovstva a centrálneho skautingu, získal Stanleyho pohár v roku 1994 ako asistent trénera s New York Rangers.Do Hokejovej siene slávy v Toronte sa dostali v minulosti aj štyria slovenskí rodáci hráčske legendy Stan Mikita (1983), Peter Šťastný (1998), Marián Hossa (2020) a aj novinár George Gross (1985).