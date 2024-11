NHL: Slafkovský mal prvýkrát tri asistencie: Montreal zvíťazil po prestrelke v Buffale 7:5

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský z Montrealu zažiaril tromi asistenciami v nočnom zápase NHL na ľade Buffala. Prvým trojbodovým zápasom v sezóne pomohol tímu k prvému víťazstvu po šiestich prehrách. Vo forme sú naďalej hráči Caroliny, ktorí zvíťazili na ľade Vegas 5:2 a postarali sa o prvú domácu prehru "zlatých rytierov" v sezóne. Pred vlastnými divákmi neuspeli ani hráči Pittsburghu, ktorí proti Dallasu inkasovali v prvej tretine šesť gólov.





Slafkovského krajan Martin Pospíšil z Calgary si pripísal plusový bod vo víťaznom zápase proti Los Angeles (3:1). "Plamene" bodovali štvrtýkrát po sebe. Pospíšil nebodoval v trinástom zápase po sebe, na ľade strávil 12:30 min. Zápas odohral na pozícii stredného útočníka tretej formácie s Jonathanom Huberdeauom a Andrejom Kuzmenkom. Tí sa v 32. minúte postarali o gól, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný. Už 36 sekúnd po úvodnom presnom zásahu Flames sa Huberdeau dostal do úniku po prihrávke Kuzmenka a upravil na 2:0. Na ľade bol v tej chvíli aj Pospíšil. Deviatykrát po sebe sa v zápase týchto tímov zrodilo víťazstvo domácich.Sabres nenadviazali proti Montrealu na sériu troch uplynulých víťazstiev, keď prehrali 5:7. Slafkovský začal trojbodový večer v poslednej minúte druhej tretiny, keď dvakrát prihral na gól Nickovi Suzukimu a Montreal dvoma gólmi v priebehu 22 sekúnd otočil skóre z 2:3 na 4:3. Prvú gólovú prihrávku v zápase si pripísal po tom, čo našiel Suzukiho na krídle a kapitán hostí prekonal Ukko-Pekku Luukkonena. Slovenský útočník krátko na to uspel v súboji s jednotkou draftu 2021 Owenom Powerom a backhendovou prihrávkou spoza bránky pripravil Suzukimu aj druhý gól. Sabres síce v tretej tretine otočili na 5:4, no Emil Heineman vyrovnal a Cole Caufield strelil víťazný gól hostí po tom, čo mu Slafkovský prihral v predbránkovom priestore v presilovke. Canadiens dosiahli piate víťazstvo v sezóne, po ktorom majú 12 bodov, no naďalej sú na poslednom mieste vo Východnej konferencii o skóre za Columbusom, ktorý odohral o dva zápasy menej. Buffalo utrpelo nielen nepríjemnú prehru, ale aj stratu kľúčového útočníka Tagea Thompsona a obrancu Mattiasa Samuelssona, obaja sa zranili.Do hry zasiahli všetci štyria brankári. Tréner Sabres Lindy Ruff vystriedal Luukkonena pred treťou tretinou za stavu 3:4. Fínsky brankár predtým vychytal tri víťazstvá po sebe a stal sa treťou hviezdou týždňa. "Bolo to moje rozhodnutie zo zdravotných dôvodov. Myslel som si, že tie by mohli ovplyvniť jeho hru, tak som sa rozhodol stiahnuť ho a mať istotu, že sa jeho stav nezhorší," priznal Ruff. Sabres mrzela najmä strata náskoku v závere prvej tretine, o ktorú sa dvomi prihrávkami postaral práve Slafkovský. "Keď máte minútu do konca tretiny, nemôžete dopustiť niečo také. Bolo to len o zlej hernej disciplíne," konštatoval útočník Buffala Alex Tuch. Najproduktívnejším hráčom zápasu bol štvorbodový Suzuki (2+2), ktorý sa tým dostal cez métu 300 kanadských bodov v NHL. "Už potreboval takýto zápas rovnako, ako ho potreboval celý náš tím. Som šťastný, že sa mu to dnes podarilo. Aj on už cítil tlak a potreboval sa uvoľniť," konštatoval tréner Martin St. Louis. Caufield strelil už 12. gólov a je priebežne najlepší strelec ligy: "Po dnešku môžeme mať dobrý pocit. Aj v predošlých zápasoch sme hrali dobre, no nemali sme výsledky. Na konci dňa môžeme byť spokojní s víťazstvom, hoci vieme, že nie všetko bolo ideálne."Hokejisti Dallasu strelili na ľade Pittsburghu šesť gólov už v prvej tretine, čím sa nasmerovali k presvedčivému triumfu 7:1. "Od začiatku sme zaostali a potom sme už iba naháňali súpera a skóre. Keď to spravíte proti kvalitnému súperovi, dostanete sa do veľkých problémov. Namiesto toho, aby sme si uvedomili, že je pred nami ešte veľká časť zápasu, otvorili sme hru, čím sme si ešte viac skomplikovali situáciu," uviedol kapitán Pittsburghu Sidney Crosby. "Celý zápas sme nehrali správnym spôsobom. Prvá tretina bola veľmi zlá a nevedel som sa dočkať jej konca. Hrali sme ľahkovážne s pukom a beztrestne ho nechávali súperovi. Ten z toho spravil výzvu, ktorú sme nedokázali zdolať," konštatoval tréner "tučniakov" Mike Sullivan. Piatimi kanadskými bodmi za gól a štyri asistencie zažiaril útočník Mason Marchment. Stars stačilo na šesť presných zásahov v úvodnej časti iba 12 striel. Domáci reagovali po treťom góle striedaním brankárov, no ani Alex Nedeljkovic, ktorý nahradil Joela Blomqvista nezastavil rozbehnuté "hviezdy." Stars zvíťazili vo štvrtom vzájomnom zápase po sebe. "Pokračujeme po svojej ceste. Poznáme silu tohto súpera a vieme, aký má tím. Vedeli sme, že musíme ukázať náš najlepší výkon. Myslím si, že sa nám to podarilo," poznamenal tréner Dallasu Peter DeBoer.Hráči Philadelphie síce prišli na domácom ľade o náskok 3:0, no napokon zdolali San Jose 4:3 po predĺžení. Do ich zostavy sa po dvoch zápasoch vrátil produktívny nováčik Matvej Mičkov, ktorý prispel k triumfu gólom, asistenciou a aj rozhodujúcim samostatným nájazdom. "Keďže mi chýbali dva zápasy, mal som viac energie. Duely ktoré som sledoval z tribúny mi veľa dali, prehodnotil som si nejaké veci," citoval útočníka oficiálny web súťaže.Najproduktívnejší hráč doterajšieho priebehu sezóny Nathan MacKinnon z Colorada zaokrúhlil svoj bodový súčet na 30. K víťazstvu nad Nashvillom 3:2 prispel jednou asistenciou, na konte má 7 gólov a 23 prihrávok. Víťazný gól strelil v 63. minúte obranca Samuel Girard.V súboji popredných tímov konferencií zvíťazila Carolina na ľade Vegas 5:2. "Hurikáni" naďalej neprehrali v sezóne dva zápasy po sebe. Z uplynulých desiatich zápasov vybojovali deväť víťazstiev a na druhom mieste vo Východnej konferencie strácajú na Floridu už iba bod. Na ľade Vegas viedli od 27. minúty 4:0, domáci už dokázali iba znížiť v tretej tretine. Pre Vegas to bola v deviatom domácom zápase sezóny prvá prehra. Carolina je s 12 bodmi z klzísk súperov najlepšia vo Východnej konferencii. Český útočník Martin Nečas prispel k triumfu asistenciou a bodoval v desiatom zápase po sebe. "Myslím si, že sme hrali naozaj dobre. Vyšiel nám začiatok zápasu, v ktorom sa nám darilo herne aj gólovo. V predošlých zápasoch sme mali niekoľko dobrých prvých tretín, no nedokázali sme v nich získať náskok. Tentoraz to bolo iné. Pripravovali sme sa na to, že domáci začnú tlakom, ale dokázali sme to eliminovať. To bolo kľúčové," uviedol tréner Caroliny Rod Brind´Amour.

NHL - sumáre:



Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 5:7 (1:1, 2:3, 2:3)



Góly: 5. Thompson (Tuch, Luukkonen), 26. Cozens (Dahlin, Tuch), 27. Krebs (Byram, Power), 42. Dahlin (Cozens), 44. Peterka (Power) - 5. Anderson (Dvorak, Gallagher), 26. Caufield (Hutson, Suzuki), 40. Suzuki (SLAFKOVSKÝ, Dach), 40. Suzuki (SLAFKOVSKÝ, Dach), 51. Heineman (Hutson), 53. Caufield (SLAFKOVSKÝ, Matheson), 60. Dvorak (Anderson, Suzuki). Brankári: Luukkonen (41. Levi) - Primeau (44. Montembeault), strely na bránku: 18:23







Philadelphia Flyers - San Jose Sharks 4:3 pp a sn (



Góly: 2. Johnson (Richard), 16. Konecny (Mičkov, Andrae), 26. Mičkov (Poehling, Zamula) - 36. Thompson (Eklund, Granlund), 39. Granlund (Eklund, Zetterlund), 58. Goodrow (Thrun, Ceci). Brankári: Ersson - Vaněček, strely na bránku: 43:31







Pittsburgh Penguins - Dallas Stars 1:7 (0:6, 1:0, 0:1)



Góly: 36. Beauvillier (Puustinen, St. Ivany) - 3. Duchene (Marchment, Smith), 8. Stankoven (Benn, Lindell), 11. Marchment (Smith), 14. Heiskanen (Marchment, Lindell), 15. Heiskanen, 19. Seguin (Marchment, Duchene), 56. Johnston (Duchene, Marchment). Brankári: Blomqvist (11. Nedeljkovic) - Oettinger, strely na bránku: 21:40







Calgary Flames - Los Angeles Kings 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)



Góly: 31. Backlund, 32. Huberdeau (Kuzmenko, Wolf), 60. Rooney (Backlund, Coronato) - 58. Moore (Kopitar, Byfield). Brankári: Wolf - Kuemper, strely na bránku: 28:29







Colorado Avalanche - Nashville Predators 3:2 pp (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 25. Toews (Girard, Tynan), 32. Rantanen (Kiviranta, MacKinnon), 63. Girard - 2. Evangelista (Pärssinen, Del Gaizo), 41. Sissons (Josi). Brankári: Georgijev - Saros, strely na bránku: 32:31







Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)



Góly: 47. Eichel, 60. Barbašov (Holtz, Eichel) - 5. Robinson (Walker, Kotkaniemi), 13. Kotkaniemi (Nečas, Robinson), 24. Staal, 27. Jost (Slavin, Drury), 55. Martinook (Staal, Slavin). Brankári: Hill (27. Schmid) - Kočetkov, strely na bránku: 33:34







Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 17:17 0 3 3 1 1 2



Martin Pospíšil (Calgary) 12:30 0 0 0 +1 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/