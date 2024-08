Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrastie. Pribudne do nej elitný obranca Ľubomír Višňovský

Zozbieral kompletnú zbierku cenných kovov

Tri tituly slovenského šampióna v zbierke

18.8.2024 (SITA.sk) - V závere augusta sa Siene slávy slovenského hokeja rozrastie o 38. člena a stane sa ním niekdajší elitný obranca Ľubomír Višňovský . Niekdajšiu oporu slovenskej reprezentácie uvedú do dvorany v pondelok 26. augusta v Bratislave počas slávnostného galavečera Hokejista roka. Informáciu priniesol oficiálny wb Slovenského zväzu ľadového hokeja SZĽH )."Ľubomír Višňovský patrí ku kľúčovým osobnostiam zlatej generácie nášho hokeja. Má za sebou bohatú kariéru v NHL, na medzinárodnom ľade patril k príkladným reprezentantom, ktorý vždy rád chodil do národného tímu. Má k dispozícii kompletnú medailovú zbierku a mnoho iných individuálnych ocenení. Sieň slávy sa zaslúžene rozrastie o jeho meno,“ povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan Štyridsaťosemročného topoľčianskeho rodáka Višňovského "vystrelilo" do veľkého hokeja pôsobenie v bratislavskom Slovane od sezóny 1994/95. Juniorskú reprezentáciu pomohol v tých časoch dostať z C-kategórie majstrovstiev sveta do elitnej spoločnosti a v sezóne 1995/96 debutoval ako 20-ročný aj v seniorskej reprezentácii. Od začiatku sa zaradil k jej obranným pilierom a na prelome tisícročí už patril k jej lídrom.V období medailovej žatvy slovenského hokeja zozbieral kompletnú zbierku cenných kovov. Začal striebrom na MS 2000 v Petrohrade, pokračoval zlatom o dva roky neskôr v Göteborgu a finišoval bronzom o rok na to v Helsinkách. Za Slovensko nastúpil dovedna do 141 stretnutí, strelil v nich 18 gólov.Odohral 10 svetových šampionátov s bilanciou 61 stretnutí a 44 bodov (10+34). Hral na štyroch olympijských turnajoch vrátane Vancouveru 2010, kde bol súčasťou hviezdneho výberu, ktorému v tretej tretine duelu s Fínskom ušla bronzová medaila po málo vídanom obrate súpera z 1:3 na 5:3.Do NHL ho v roku 2000 zo 118. miesta draftoval klub Los Angeles Kings. V kalifornskom klube prežil najkrajšie obdobie profiligového života, strávil v ňom sedem sezón a vypracoval sa do pozície asistenta kapitána. Neskôr pôsobil v Edmontone Oilers, Anaheime Ducks a New Yorku Islanders.V NHL nastúpil spolu na 883 duelov v základnej časti so ziskom 495 bodov (128+367). V play-off pridal 28 štartov. Na konte má aj dve sezóny v KHL v drese bratislavského Slovana, s ktorým však žal úspechy ešte počas pôsobenie v slovenskej extralige. V zbierke má tri tituly slovenského šampióna."Informáciu o prijatí do Siene slávy slovenského hokeja som prijal od Mira Šatana. Je to obrovská pocta. Veľmi si vážim, že sa môžem zaradiť medzi legendy slovenského hokeja. Je to tiež zadosťučinenie pre mojich rodičov, ktorí si to odmalička celé oddreli so mnou. Nielen ja, ale aj oni si to budú veľmi vážiť a budú pyšní,“ uviedol Ľubomír Višňovský podľa zväzového webu.