Slovan Bratislava zatiaľ nestratil ani bod a je lídrom I. ligy. Podbrezová doma rozstrieľala Skalicu

18.8.2024 (SITA.sk) - Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava je aj po troch kolách najvyššej domácej súťaže bez bodovej straty, no v 4. kole I. ligy musel v domácom prostredí bojovať o víťazstvo proti FC Košice až do záverečného hvizdu."Belasí" prehrávali od 15. minúty po pokutovom kope Žana Medveda , po zmene strán v 52. minúte vyrovnal David Strelec a ich triumf zariadil až v nadstavenom čase Tigran Barseghjan. Prihrávky na oba presné zásahy domáceho kolektívu mal Marko Tolič, ktorý do duelu zasiahol v druhom polčase."Pred zápasom som povedal, že ma zaujímajú len tri body, a aby sa pred zápasom v Dánsku nikto nezranil. Oboje sa nám podarilo, čiže som spokojný," komentoval zisk troch bodov kouč Vladimír Weiss starší "Dvakrát sme skórovali zo štandardných situácií, ktoré sa nám dnes ťažšie bránili, pretože sme mali postavou menších hráčov než Košičania. Ako sme mohli na konci prehrať, keď Košice nedali šancu zápasu, tak sme napokon vyhrali po peknom góle zo štandardky. Teším sa z týchto troch bodov. Dnes mali Košice aj trošku smolu. My sme, naopak, mali viac športového šťastia, o ktorom tak nerád hovorím. Keď však dáte na konci víťazný gól, musí panovať spokojnosť," dodal.Košičania domov odchádzali sklamaní a smutní."Siahali sme po bode, odchádzame s nulou. V zaujímavom zápase sme si vytvorili dostatok šancí, aj keď chvíľami sme hrali až príliš pasívne. Slovan nás vtedy zatlačil a bránili sme hlboko. Urobili sme dve chyby pri štandardných situáciách. Pri rohoch sme bránili osobne, každý mal určeného hráča, no nezvládli sme to, keď sme v posledných minútach podbehli loptu. Mrzí nás to. Nechcem stále opakovať, že sa musíme poučiť z chýb, pretože nás to stojí body. Na Slovane sme mohli dosiahnuť pekný výsledok, no odchádzame naprázdno a sme sklamaní,“ uviedol kouč hostí Gergely Geri . Jeho zverenci v úvodných štyroch ligových zápasoch novej sezóny získali štyri body.Málo vídanú kanonádu sledovali diváci na Horehroní. Podbrezová v domácom prostredí "rozstrieľala" Skalicu vysoko 7:1, keď po prvom polčas viedla už rozdielom triedy."Som rád, že sme sa rehabilitovali výkonom aj výsledkom za posledný zápas v Košiciach, ktorý nám nevyšiel. Som rád za chalanov, že duel zvládli. Od začiatku zápasu nám vyšiel plán, chceli sme dobrú defenzívu súpera roztrhať nábehmi a loptami za obranu, to robilo Skalici problémy. Boli sme efektívni, ešte ďalšie šance sme nevyužili. Hráči sa sami presvedčili, že sa oplatí drieť a veriť tomu, čo sa v klube robí a aká je tu nastavená filozofia. Máme útočné mužstvo, v tomto súboji sa to s gólmi zlomilo a roztrhlo. Dúfam však, že sme sa nevystrieľali do ďalších kôl," zhodnotil domáci tréner Vladimír Cifranič Podľa hosťujúceho kormidelníka sa taký výkon jeho tímu už nemôže opakovať."Z našej strany nie je veľmi čo hodnotiť. Fungovali sme možno nejakých desať minút, keď sme chceli byť aktívni, keďže sme vedeli ako je súper nebezpečný pred pokutovým územím. Obrovské problémy nám však robili nakopávané lopty za obranu. Veľká škoda najmä konca prvého polčasu, kedy sme prakticky v nadstavenom čase dostali dva góly. Boli rozhodujúce a pomohli domácim. Podbrezová si výhru zaslúžila, aj keď je pre nás krutá. Výkon bol však z našej strany počas celého zápasu zlý," povedal Pavol Majerník Futbalisti Michaloviec sú zatiaľ bez víťazstva, v sobotu večer v domácom prostredí podľahli Dunajskej Strede hladko 0:3. Víťazný gól strelil ešte v prvom polčase z pokutového kopu Milan Dimun."Do penaltového rozhodnutia sme videli medzišestnástkový futbal bez šancí. Po penalte sme trochu 'odišli'. Myslím si, že VAR hrá proti nám, mala sa pískať penalta aj v náš prospech. To by nás možno naštartovalo. Súper bol v druhom polčase lepší, rýchlejší a kombinačnejší. V strede poľa sme hru vedeli otvoriť, ale v záverečnej tretine to nešlo. Potrebujeme posilniť mužstvo, potrebujeme zvýšiť kvalitu a konkurenciu. Verím, že sa mi podarí dosiahnuť, aby sme sa pomaly zlepšovali. Víťazstvo hostí je zaslúžené," poznamenal domáci kormidelník Anton Šoltis V súboji dvoch tímov z hornej časti tabuľky sa body delili, na štadióne v Skalici "domáci" Trenčania remizovali s Banskobystričanmi 2:2. V nedeľu je v 4. kole na programe meranie síl medzi Trnavou a Žilinou, súboj nováčika z Komárna proti Ružomberku odložili na druhú polovicu septembra pre povinnosti tímu spod Čebraťa v pohárovej Európe.