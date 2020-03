Sieť AAA AUTO pokračuje s predajom vozidiel mimo svojich prevádzok, nasadila naň všetkých predajcov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2020 (Webnoviny.sk) -"Už v priebehu týždňa sme prijali súbor opatrení, ktoré zákazníkom umožnia bezpečný nákup auta. V súčastnej dobe to je hlavne posilnenie online predaja a predaja cez call centrum na maximum. Mezinárodné call centrum vybavujúce dopyt po automobiloch, ktoré ľudia vyhľadávajú na internete, má momentálne posilnenú kapacitu. V call centre pracuje aktuálne viac ako 200 operátorov. Na zaistenie doručovania či predvádzania vozidiel sme doplnili všetky kapacity predajcov. Len v Bratislave ide o zhruba 50 pracovníkov a v Poľsku na ďalších 15 pobočkách ide o 150 pracovníkov. Sme pripravení splniť všetky záväzky voči našim zákazníkom," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete AAA AUTO.Ľudia si môžu vozidlá, o ktoré majú záujem, vybrať na internetovej stránke aaaauto.sk a online si ich zarezervovať. Vyberať je možné z viac než 4000 áut. Na call centre sa na zelenej linke 0800 100 100 následne zákazník dohodne na mieste a čase odovzdania automobilu doma alebo tam, kde mu to najviac vyhovuje. Vydenzifikované vozidlo na miesto pristaví predajca. Rovnako tak bude možné uzavrieť na mieste nákup vozidla na splátky.AAA AUTO svoje vozidlá aj pobočky pravidelne dezinfikuje a kontroluje zdravotný stav svojich zamestnancov. Testovacie jazdy robia predajcovia, ktorí dodržiavajú všetky hygienické zásady, striktne kontrolované spoločnosťou. "Pokiaľ sa ľudia pre kúpu vozidla ešte len rozhodujú, chcela by som pripomenúť, že individuálne cestovanie vlastným vozidlom namiesto verejnej dopravy je v dobe rôznych epidémií jedným z najúčinnejších opatrení, ktoré pomáhajú sa nákaze vyhnúť," poznamenala Karolína Topolová.AAA AUTO preto v súčastnej dobe svoju ponuku rozšírilo aj v sekcii vozidiel nižších cenových kategórií. "Na stovky ďalších vozidiel aktuálne poskytujeme zľavy. Pre zaobstaranie auta na splátky vám vieme zaistiť u našich renomovaných partnerov úvery výhodnejšie ako v banke," uviedla Topolová.Zákazníci, ktorí si už v uplynulých dňoch vozidlo kúpili, môžu spoločnosť telefonicky požiadať o doručenie automobilu domov. So zákazníkmi naďalej komunikuje aj zákaznícky servis, ktorý je tiež možné kontaktovať prostredníctvom zelenej linky.Informačný servis