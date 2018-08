Sieť obchodných domov Macy's zaznamenala v 2. kvartáli nárast zisku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. augusta (TASR) - Americká sieť obchodných domov Macy's zaznamenala v 2. kvartáli finančného roka 2018/19 nárast zisku aj tržieb v obchodoch otvorených viac ako rok. Ale jej celkové tržby klesli.Konkrétne, čistý zisk spoločnosti, ktorej newyorský obchodný dom je najväčší na svete, za tri mesiace do konca júla stúpol na 166 miliónov USD (145,54 milióna eur), čo predstavuje 53 centov na akciu, zo 111 miliónov USD, alebo 36 centov/akcia v rovnakom období vlani.Zisk očistený od jednorazových položiek dosiahol 70 centov na akciu.Celkové tržby klesli na 5,57 miliardy USD z 5,64 miliardy USD v 2. kvartáli minulého finančného roka.Analytici, ktorých oslovila agentúra FactSet, predpovedali Macy's upravený zisk 51 centov na akciu a tržby vo výške 5,55 miliardy USD.Tržby v obchodoch otvorených viac ako rok sa pritom zvýšili o 0,5 %, zatiaľ čo analytici počítali s ich poklesom o 0,7 %.Macy's teraz očakáva za celý finančný rok do 31. januára 2019 upravený zisk na akciu v pásme 3,95 - 4,15 USD, namiesto pôvodne odhadovaných 3,75 - 3,95 USD. A predpovedá, že tržby sa budú pohybovať od stagnácie po 0,7-% nárast.(1 EUR = 1,1406 USD)