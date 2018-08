Zo starej schátralej pajty vybudovali múzeum plné tradičných exponátov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Beluj 15. augusta (TASR) - V Beluji neďaleko Banskej Štiavnice vďaka nadšencom a stovkám hodín dobrovoľníckych prác vyrástlo múzeum. Miestnej samospráve sa za tri roky podarilo premeniť starú chátrajúcu pajtu na malé dedinské múzeum, ktoré približuje život voľakedajších rodín.Nápad zriadiť v dedine múzeum skrsol starostke Monike Zlesíkovej ešte v roku 2015. Pri detskom ihrisku sa nachádzala opustená budova v dezolátnom stave.priblížila s tým, že Beluj získal budovu za 400 eur.Hneď po jej odkúpení budovu vypratali, odstránili spadnutú strechu a nasledovali sanačné práce. Urobený bol nový krov a strecha. O rok neskôr sa samospráve podarilo získať na opravu budovy grant vo výške 5000 eur, tieto peniaze použili na izoláciu a vonkajšie omietky. Tie vnútorné sú hlinené a v rámci workshopu ich spravili dobrovoľníci z celého Slovenska.V tomto roku sa pustili do zariaďovania. Exponáty získala obec od miestnych obyvateľov, ale aj od ľudí z okolia, či chalupárov, ktorí si tu pokúpili domy a k starým veciam nemali vzťah. Dokonca aj zeleň vysadenú v okolí múzea získala obec darom od rodiny istého rodáka, ktorá sa o príprave múzea dozvedela vďaka medializácii zámeru.Pôvodne hospodársku budovu, ktorá má viac ako 150 rokov, obec zrekonštruovala tak, aby harmonicky zapadla do rázu obce. Osadili na nej staré vyrezávané okná, na fasáde priznali časť pôvodného múru, aby bolo vidno, že ide o kamennú stavbu. Strechu pokrýva stará škridla, ktorú zohnali vo vedľajšej dedine.Podľa Zlesíkovej stálo vybudovanie múzea nemálo úsilia, nič z toho by sa však nepodarilo, nebyť zanietených ľudí, ktorí tu odpracovali stovky dobrovoľníckych hodín. Pomocnú ruku k dielu pridali aj zamestnanci, ktorých obec zamestnávala prostredníctvom úradu práce. Pri zariaďovaní na nich nezabudli, venovali im poďakovanie, ktoré si môže prečítať každý hneď pri vstupe do objektu. Okrem tradičných exponátov zdobí steny múzea aj malá výstava fotografií miestnych obyvateľov.