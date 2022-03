Sieť očných optík Fokus ďakuje učiteľom za dlhé týždne výučby na diaľku. Do konca marca im poskytne základné meranie zraku zadarmo

14.3.2022 (Webnoviny.sk) -Dlhé týždne museli učitelia bojovať s dištančnou výučbou a hodiny strávené za počítačom sa žiaľ podpísali aj na ich zdraví. Najmä zrak mohol neustálym sledovaním monitora utrpieť najviac. Z toho dôvodu sa najväčší reťazec prevádzok očnej optiky v Česku a na Slovensku FOKUS rozhodol, že pre pedagógov pripraví prekvapenie. Až do konca marca si v súvislosti s Medzinárodným dňom učiteľov môžu nechať kedykoľvek po celej Slovenskej republike zadarmo vyšetriť zrak."Týmto spôsobom chceme poďakovať všetkým pedagógom, ktorí takmer dva roky s krátkymi prestávkami vyučovali on-line. A pretože prevenciu považujeme za obzvlášť dôležitú, rozhodli sme sa v rámci našej iniciatívy priniesť učiteľom bezplatné základné meranie zraku až do konca marca,” vysvetľuje Ľubor Chorváth, riaditeľ rozvoja obchodu z očnej optiky FOKUS.Pretože čakacia doba na termín u očného lekára býva veľmi dlhá, je základné vyšetrenie zraku od optometristu výhodnou alternatívou."Preventívne prehliadky zraku môžu zistiť množstvo pomerne častých chýb očí, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmus. U mladých osôb sa odporúča kontrola každé dva až tri roky, u ľudí nad 40 rokov by mali byť návštevy ešte frekventovanejšie,” vysvetľuje Martin Slaný, odborný očný garant optík Fokus.Na meranie je potrebné sa objednať cez internetovú stránku fokus.sk, telefonicky alebo na prevádzke. Na mieste majú zákazníci navyše možnosť si okuliare rovno vyskúšať a objednať, pre učiteľov aj so špeciálnou ponukou. Aj v tomto prípade s výberom správneho rámu a okuliarových šošoviek vždy radi poradia odborníci očnej optiky FOKUS.Informačný servis