Rusko už na Ukrajine napáchalo škody za najmenej 120 miliárd dolárov

14.3.2022 - Rusko v doterajšom priebehu vojny spôsobilo Ukrajine škody za približne 120 miliárd dolárov. Ako referuje web epravda.com.ua, v ukrajinskej televízii to povedal prvý námestník ministra hospodárstva Denys Kudin.Dodal, že výška škôd sa každým dňom zvyšuje s pokračovaním nepriateľských akcií. Kudin poznamenal, že ministerstvo hospodárstva začne prvé straty ukrajinského HDP pre vojnu s Ruskom počítať v apríli.„Čo sa týka HDP, budeme môcť sumarizovať až po uplynutí prvého celého mesiaca od prechodu ekonomiky do vojenského režimu. To znamená, že v apríli budeme môcť zhrnúť priebežné výsledky z marca a potom zverejniť určité čísla," povedal Kudin.