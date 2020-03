SIH antikorona záruka pomôže malým a stredným podnikom

O Slovak Investment Holding

30.3.2020 (Webnoviny.sk) -SIH zverejňuje výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do finančného nástroja "SIH antikorona záruka". Jeho cieľom je poskytovaniektoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb. Cieľom je pomôcť MSP vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.Tento finančný nástroj pozostáva z portfóliovej záruky pre finančné inštitúcie a za podmienky udržania zamestnanosti v MSP aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4%. Týmto nástrojom na seba preberie SIH časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona zárukeSIH antikorona záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku)na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR.Na SIH antikorona záruku sú v súčasnosti alokované finančné prostriedky vo výškeVzhľadom na prebiehajúce rokovanie medzi spoločnosťou SIH a Ministerstvom hospodárstva SR, ako aj na avizované opatrenia Vlády SR, sa predpokladá výrazné navýšenie finančných prostriedkov na tento nástroj.SIH očakáva záujem finančných inštitúcií a žiada ich o využitie pripravovaného nástroja na ponuku čo možno najvýhodnejších podmienok pre úverové financovanie svojich klientov. Prejavenie záujmu a dokladanie splnenia kritérií finančnými inštitúciami sa očakáva v priebehu apríla.Všetky relevantné informácie a dokumenty k tejto výzve sa nachádzajú na www.sih.sk (Výzva pre finančné inštitúcie na Vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do finančného nástroja SIH antikorona záruka, Dohoda o záručnom nástroji SIH antikorona záruka).SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych Štrukturálnych a Investičných Fondov. SIH financuje projekty výlučne pomocou finančných nástrojov, tzn. návratnou formou a nie grantovým spôsobom.Informačný servis