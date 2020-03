Nie je jedno, s akým dlhom vyplávame z krízy. Analytik by prehodnotil 13. dôchodky a nákup stíhačiek

Priority vo verejných výdavkoch

Prvá pomoc zamestnancom

Kritika exministra Žigu

30.3.2020 - Opatrenia na pomoc podnikateľskému prostrediu, ktoré v nedeľu predstavila vláda, sú podľa riaditeľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Petra Goliaša adekvátne krízovej situácii aj možnostiam verejných financií. Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, treba zabezpečiť, aby sa čo najviac financovali z eurofondov, čím by nezvyšovali verejný dlh."Vláda by tiež mala prehodnotiť priority vo verejných výdavkoch v prospech záchranných opatrení. To znamená znížiť výdavky na iné priority, napríklad trináste dôchodky či nákup stíhačiek. Nie je jedno, s akým dlhom vyplávame z tejto krízy. Preto treba stanoviť strop pre dopad opatrení na dlh a tiež premyslieť ich efektívnosť," myslí si analytik.Inštitútu v predstavených opatreniach chýba z ich návrhov odklad splátky úverov postihnutým ľuďom aj firmám, na čom ale Ministerstvo financií SR podľa medializovaných informácií pracuje."Ďalej treba zvážiť čiastočné dotovanie pracovných miest firmám, ktorým výrazne klesli tržby, aby nemuseli niesť vysoké náklady z prepúšťania. Dotácie by mali byť blízko úrovne podpory v nezamestnanosti, na ktorú by prepusteným zamestnancom vznikol nárok a mali by byť dočasné," dodáva Goliaš.Vláda v nedeľu zverejnila sedem základných opatrení na minimalizáciu ekonomických dopadov pandémie s názvom Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO.Štát bude preplácať povinne zatvoreným prevádzkam štyri pätiny mzdy zamestnancov a peniaze pošle aj firmám a živnostníkom, ktorých tržby v čase pandémie výraznejšie klesli.Zároveň poskytne bankové záruky za úvery pre firmy, predĺžil karanténnu OČR do konca karanténnych opatrení a odloží platby odvodov a preddavkov na daň z príjmov pri poklese tržieb. Umožní aj započítanie doteraz neuplatnenej straty.Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka ide o hlavnú časť pomoci slovenskému hospodárstvu. V nasledujúcich dňoch by mali prísť ďalšie desiatky menších opatrení, ktoré majú za cieľ zjednodušiť život podnikateľov a zmierniť dopad pandémie na ich podnikanie.Predložené opatrenia skritizoval bývalý minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). "Vláda konečne predstavila, ako chce pomôcť ekonomike. Musím žiaľ konštatovať, že vôbec nerieši chorobu, ale len jej príznaky. Aj to slabo. Hospodárstvo si práve zlomilo nohu a lekár Matovič mu predpísal Ibalgin proti bolesti, natieranie Voltarenom a intenzívne fúkanie rany. Pokiaľ nedáme do poriadku kosť, nič sa nerozbehne," tvrdí Žiga.Spokojný nie je ani Zväz automobilového priemyslu. Prijaté opatrenia hodnotí ako nedostatočné a opätovne vyzýva na prijatie princípov „Kurzarbeit/Shorttimework“.Podľa predstaviteľov automobilového sektoru si kompetentní musia uvedomiť, že prijaté opatrenia ovplyvnia aj správanie sa investorov v budúcnosti.