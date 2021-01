Šikuta: Zmena súdnej mapy bez širšieho odborného konsenzu môže priniesť viac negatív ako pozitív

Zmeny v spôsobe výkonu práva

Dva mestské súdy

Tri obvody správnych súdov

9.1.2021 (Webnoviny.sk) - Z reakcií mnohých sudcov na reformu súdnej mapy z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej Za ľudí ) je zjavné, že sa cítia byť nevypočutí a že sa na ich pripomienky prihliadalo len formálne a bez reálnej odozvy. V tlačovej správe to konštatuje predseda Najvyššieho súdu SR (NS SR) Zmeny, ktoré budú prijaté bez širšieho odborného konsenzu, bez potrebnej spolupráce a hlavne reálneho časového harmonogramu môžu podľa Šikutu v konečnom dôsledku znamenať pre systém viac negatív ako pozitív.„Pokiaľ majú mať sudcovia pocit, že sú, budú a môžu byť len nečinnými, nerovnocennými pozorovateľmi týchto zmien, ťažko očakávať ich plynulé realizovanie v praxi, ktoré je od sudcov priamo závislé,” zdôraznil šéf NS SR s tým, že zmena súdnej mapy prináša obrovské zmeny v spôsobe výkonu práva a v spôsobe výkonu súdnictva samotného.„Naznačený harmonogram jej zavedenia do praxe však možno vnímať ako prirýchly a nastavovaný systém, ako systém nie dostatočne pripravený tieto zmeny efektívne a hladko realizovať,” uviedol.Šikuta zároveň vyhlásil, že za nedostatočne čitateľné považuje aj kreovanie samotného Najvyššieho správneho súdu SR a je presvedčený, že procesy súvisiace so súdnou mapou, a to aj v oblasti správneho súdnictva, by bolo vhodné ešte prehodnotiť.Exekutívu preto vyzval, aby vypočula hlasy z radov sudcov a na nimi formulované obavy vhodne reagovala úpravami legislatívnych zmien, alebo jasným vysvetlením, prečo na nich zotrváva.Podľa návrhu Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) sa má Slovensko rozdeliť do 30 obvodov prvostupňových súdov, vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach, a do troch obvodov odvolacích súdov.Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov: v Prešove pre východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre stredoslovenský obvod a v Trnave pre západoslovenský obvod.Komplexnú obchodnú agendu navrhuje MS SR riešiť kauzálnou príslušnosťou na troch všeobecných prvostupňových súdoch v sídlach odvolacích súdov: v Prešove, v Banskej Bystrici a v Trnave.Pre časť obchodnej agendy navrhuje zriadiť aj štvrtý obvod na území Mestského súdu Bratislava v súlade s významom hlavného mesta a rozsahom agendy.Správne súdy by mali byť oddelené od všeobecného súdnictva a nachádzali by sa v troch obvodoch. Navrhovanými sídlami prvostupňových správnych súdov sú Nitra, Žilina a Košice.V Bratislave by chcel rezort spravodlivosti zriadiť sídlo Najvyššieho správneho súdu SR s jedným obvodom pre celé Slovensko.Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR Špecializovaný trestný súd zostanú nezmenené, s obvodom pre celé Slovensko.Viacerí sudcovia, napríklad z okresných a krajských súdov, ktoré majú byť zrušené, však s reformou vyjadrili nesúhlas.