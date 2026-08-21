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21. augusta 2026
Silné búrky potrápili Slovensko, hasiči mali najviac zásahov na západe krajiny – VIDEO
Hasiči tiež odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a zasahovali pri poškodených strechách. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR ...
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21.8.2026 (SITA.sk) - Hasiči tiež odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a zasahovali pri poškodených strechách.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR zaznamenal v súvislosti so štvrtkovými búrkami, ktoré zasiahli viaceré oblasti Slovenska, celkovo 261 zásahov. Ako informovala vedúca oddelenia mediálnej komunikácie kancelárie prezidenta HaZZ Ľubica Vlčková Laluhová, najviac práce mali hasiči na západe Slovenska.
„Nepriaznivé počasie si vyžiadalo zásahy hasičov na viacerých miestach, pričom najviac udalostí bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, najmenej bolo v Žilinskom a Prešovskom kraji,” priblížila. Doplnila, že v Bratislavskom kraji absolvovali hasiči 99 výjazdov, v Trnavskom kraji mali 64 výjazdov a v Nitrianský kraj 63 výjazdov.
Vlčková Laluhová tiež ozrejmila, že najčastejšie išlo o odstraňovanie popadaných stromov a konárov, ktoré blokovali cesty či ohrozovali svoje okolie. Hasiči tiež odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a zasahovali pri poškodených strechách.
„Búrky sprevádzané silným vetrom a intenzívnymi zrážkami si tak v krátkom čase vyžiadali desiatky zásahov vo viacerých regiónoch. Hasiči počas nich pomáhali pri odstraňovaní následkov nepriaznivého počasia a zabezpečovali miesta, kde poškodené stromy, konáre či ďalšie predmety predstavovali riziko pre ľudí a majetok,” uzavrela Vlčková Laluhová.
Zdroj: SITA.sk - Silné búrky potrápili Slovensko, hasiči mali najviac zásahov na západe krajiny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR zaznamenal v súvislosti so štvrtkovými búrkami, ktoré zasiahli viaceré oblasti Slovenska, celkovo 261 zásahov. Ako informovala vedúca oddelenia mediálnej komunikácie kancelárie prezidenta HaZZ Ľubica Vlčková Laluhová, najviac práce mali hasiči na západe Slovenska.
„Nepriaznivé počasie si vyžiadalo zásahy hasičov na viacerých miestach, pričom najviac udalostí bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, najmenej bolo v Žilinskom a Prešovskom kraji,” priblížila. Doplnila, že v Bratislavskom kraji absolvovali hasiči 99 výjazdov, v Trnavskom kraji mali 64 výjazdov a v Nitrianský kraj 63 výjazdov.
Vlčková Laluhová tiež ozrejmila, že najčastejšie išlo o odstraňovanie popadaných stromov a konárov, ktoré blokovali cesty či ohrozovali svoje okolie. Hasiči tiež odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a zasahovali pri poškodených strechách.
„Búrky sprevádzané silným vetrom a intenzívnymi zrážkami si tak v krátkom čase vyžiadali desiatky zásahov vo viacerých regiónoch. Hasiči počas nich pomáhali pri odstraňovaní následkov nepriaznivého počasia a zabezpečovali miesta, kde poškodené stromy, konáre či ďalšie predmety predstavovali riziko pre ľudí a majetok,” uzavrela Vlčková Laluhová.
Zdroj: SITA.sk - Silné búrky potrápili Slovensko, hasiči mali najviac zásahov na západe krajiny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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