Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. augusta 2026

Silné búrky potrápili Slovensko, hasiči mali najviac zásahov na západe krajiny – VIDEO


Tagy: Búrka Hasiči Počasie

Hasiči tiež odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a zasahovali pri poškodených strechách. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR ...



Zdieľať
img_20260820_180446_412 676x507 21.8.2026 (SITA.sk) - Hasiči tiež odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a zasahovali pri poškodených strechách.


Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR zaznamenal v súvislosti so štvrtkovými búrkami, ktoré zasiahli viaceré oblasti Slovenska, celkovo 261 zásahov. Ako informovala vedúca oddelenia mediálnej komunikácie kancelárie prezidenta HaZZ Ľubica Vlčková Laluhová, najviac práce mali hasiči na západe Slovenska.

„Nepriaznivé počasie si vyžiadalo zásahy hasičov na viacerých miestach, pričom najviac udalostí bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, najmenej bolo v Žilinskom a Prešovskom kraji,” priblížila. Doplnila, že v Bratislavskom kraji absolvovali hasiči 99 výjazdov, v Trnavskom kraji mali 64 výjazdov a v Nitrianský kraj 63 výjazdov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vlčková Laluhová tiež ozrejmila, že najčastejšie išlo o odstraňovanie popadaných stromov a konárov, ktoré blokovali cesty či ohrozovali svoje okolie. Hasiči tiež odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a zasahovali pri poškodených strechách.

Búrky sprevádzané silným vetrom a intenzívnymi zrážkami si tak v krátkom čase vyžiadali desiatky zásahov vo viacerých regiónoch. Hasiči počas nich pomáhali pri odstraňovaní následkov nepriaznivého počasia a zabezpečovali miesta, kde poškodené stromy, konáre či ďalšie predmety predstavovali riziko pre ľudí a majetok,” uzavrela Vlčková Laluhová.




Fotogaléria k článku:

















12 fotografií v galérii









Zdroj: SITA.sk - Silné búrky potrápili Slovensko, hasiči mali najviac zásahov na západe krajiny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Búrka Hasiči Počasie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Žilinka upozorňuje na alarmujúce fakty, pri štvrtine spáchaných trestných činov asistovali alkohol a drogy
<< predchádzajúci článok
ZMOS si pripomína 58. výročie okupácie, sloboda a suverenita nie sú samozrejmosťou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 