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21. augusta 2026
Žilinka upozorňuje na alarmujúce fakty, pri štvrtine spáchaných trestných činov asistovali alkohol a drogy
Oproti roku 2024 totiž ide o nárast o 3,4 percenta a oproti roku 2023 o 4,7 percenta. V roku 2025 sa trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu alebo ...
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21.8.2026 (SITA.sk) - Oproti roku 2024 totiž ide o nárast o 3,4 percenta a oproti roku 2023 o 4,7 percenta.
V roku 2025 sa trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok dopustilo 25,3 percenta páchateľov. Poukázal na to na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka, podľa ktorého je možné konštatovať trend zvyšovania páchania trestnej činnosti osobami pod vplyvom návykových látok. Oproti roku 2024 totiž ide o nárast o 3,4 percenta a oproti roku 2023 o 4,7 percenta.
„Ovplyvnenie páchateľov trestných činov alkoholom alebo drogami je vážnym problémom, pretože návykové látky odbúravajú zábrany, znižujú sebakontrolu a zvyšujú agresivitu a násilie zo strany páchateľov,“ vyhlásil generálny prokurátor.
Podiel páchateľov, ktorí spáchali trestný čin ovplyvnený jednotlivými návykovými látkami, je podľa Žilinku potrebné hodnotiť v kontexte znižujúceho sa celkového počtu osôb, proti ktorým bolo v posledných rokoch ukončené trestné stíhanie. Konkrétne v roku 2025 išlo o 23 343 osôb, čo je 14-percentný pokles oproti roku 2024 a o 20,4 percenta menej ako v roku 2023.
„V roku 2025 pod vplyvom alkoholu konalo 4 141 osôb (17,7 percenta), oproti 4 853 v roku 2024 (17,9 percenta) a oproti 5 214 v roku 2023 (17,8 percenta). V roku 2025 pod vplyvom inej návykovej látky (drog) konalo 1 757 osôb (7,5 percenta), oproti 1 101 v roku 2024 (4 percentá) a oproti 820 v roku 2023 (2,8 percenta),“ informoval generálny prokurátor.
Podiel páchateľov konajúcich pod vplyvom alkoholu je podľa Žilinku dlhodobo takmer identický, čo však neplatí o páchateľoch ovplyvnených drogami, ktorých podiel medziročne stúpa.
„Zo štatistických dát je v roku 2025 zrejmý výrazný reálny nárast počtu osôb, ktoré sa dopustili trestnej činnosti pod vplyvom drog o 59,6 percenta oproti roku 2024 a o 114,3 percenta oproti roku 2023,“ dodal Žilinka.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka upozorňuje na alarmujúce fakty, pri štvrtine spáchaných trestných činov asistovali alkohol a drogy © SITA Všetky práva vyhradené.
V roku 2025 sa trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok dopustilo 25,3 percenta páchateľov. Poukázal na to na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka, podľa ktorého je možné konštatovať trend zvyšovania páchania trestnej činnosti osobami pod vplyvom návykových látok. Oproti roku 2024 totiž ide o nárast o 3,4 percenta a oproti roku 2023 o 4,7 percenta.
Trestný čin spáchaný pod vplyvom
„Ovplyvnenie páchateľov trestných činov alkoholom alebo drogami je vážnym problémom, pretože návykové látky odbúravajú zábrany, znižujú sebakontrolu a zvyšujú agresivitu a násilie zo strany páchateľov,“ vyhlásil generálny prokurátor.
Podiel páchateľov, ktorí spáchali trestný čin ovplyvnený jednotlivými návykovými látkami, je podľa Žilinku potrebné hodnotiť v kontexte znižujúceho sa celkového počtu osôb, proti ktorým bolo v posledných rokoch ukončené trestné stíhanie. Konkrétne v roku 2025 išlo o 23 343 osôb, čo je 14-percentný pokles oproti roku 2024 a o 20,4 percenta menej ako v roku 2023.
Páchatelia ovplyvnení drogami
„V roku 2025 pod vplyvom alkoholu konalo 4 141 osôb (17,7 percenta), oproti 4 853 v roku 2024 (17,9 percenta) a oproti 5 214 v roku 2023 (17,8 percenta). V roku 2025 pod vplyvom inej návykovej látky (drog) konalo 1 757 osôb (7,5 percenta), oproti 1 101 v roku 2024 (4 percentá) a oproti 820 v roku 2023 (2,8 percenta),“ informoval generálny prokurátor.
Podiel páchateľov konajúcich pod vplyvom alkoholu je podľa Žilinku dlhodobo takmer identický, čo však neplatí o páchateľoch ovplyvnených drogami, ktorých podiel medziročne stúpa.
„Zo štatistických dát je v roku 2025 zrejmý výrazný reálny nárast počtu osôb, ktoré sa dopustili trestnej činnosti pod vplyvom drog o 59,6 percenta oproti roku 2024 a o 114,3 percenta oproti roku 2023,“ dodal Žilinka.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka upozorňuje na alarmujúce fakty, pri štvrtine spáchaných trestných činov asistovali alkohol a drogy © SITA Všetky práva vyhradené.
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