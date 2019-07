Silné búrky s lejakmi hrozia na celom území Slovenska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zvýšil hydrologickú výstrahu pred prívalovými dažďami, ktoré môžu priniesť výdatné zrážky z búrok, na druhý stupeň, a to pre okres Rimavská Sobota. Informuje o tom na svojej webovej stránke.informujú meteorológovia. Platí do 18.00 h.Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Malacky, Košice, Košice okolie – Hornád, Svidník, Stropkov, Medzilaborce a Humenné. Platí najneskôr do 19.00 h.Meteorológovia upozorňujú, že búrky spojené s intenzívnymi lejakmi sa v stredu popoludní môžu vyskytnúť na celom území SR.