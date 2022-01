Silnejší vietor i snehové jazyky môžu byť zväčša na západe a východe

Počas utorka môže potrápiť silnejší vietor a snehové jazyky najmä niektoré okresy na západe a tiež východe Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. V utorok tiež platí v okrese Michalovce hydrologická výstraha druhého stupňa pre možnú povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa. Týka sa vodného toku Latorica.





Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre okresy Bratislava, Senec, Pezinok, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poprad, Prešov, Vranov nad Topľou, Brezno, Rožňava, ako aj pre väčšinu okresov Košického kraja. Vietor môže podľa meteorológov krátkodobo dosiahnuť rýchlosť do 85 kilometrov za hodinu. Výstraha predbežne platí do 22.00 h.Snehové jazyky a záveje sa môžu vyskytnúť v okresoch Snina, Humenné, Sobrance, Michalovce a Trebišov. Výstraha prvého stupňa tu trvá až do stredy (12. 1.). Do utorka do 10.00 h je vydaná výstraha pred snehovými jazykmi aj v okresoch Trnava, Hlohovec, Piešťany, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Senica a Skalica.Vietor na horách môže dopoludnia potrápiť okresy Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Výstraha prvého stupňa platí do 14.00 h. Na hrebeňoch Tatier môže vietor dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu.SHMÚ tiež upozorňuje, že v okrese Michalovce platí hydrologická výstraha druhého stupňa pre možnú povodeň. "V dôsledku spadnutých zrážok, topenia snehovej pokrývky na území západnej Ukrajiny na toku Latorica budú pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity," píšu meteorológovia. Vývoj hydrologickej situácie budú priebežne aktualizovať.