Záver zimných prázdnin bol pre horských záchranárov náročný, s vysokou návštevnosťou rástol aj počet úrazov

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Dobrovoľní záchranári z Tatranskej horskej služby (THS) označili záver zimných prázdnin vo Vysokých Tatrách za náročný, a to najmä na Štrbskom Plese. Vysoká návštevnosť počas posledného prázdninového víkendu spojená s vylepšeným počasím sa podpísala aj pod množstvo úrazov.Informoval o tom v pondelok večer médiá predseda dobrovoľného zboru THS František Mrázik, podľa ktorého museli v tatranských strediskách zasahovať dokopy dvadsaťkrát.Len v posledný prázdninový piatok ošetrili dobrovoľní záchranári na Štrbskom Plese za 7,5 hodiny prevádzky lyžiarskeho strediska až osem úrazov, a to najširšieho spektra, zasahovať musel aj vrtuľník.„Ošetrovali kontúziu hrudníka, kolapsové stavy, zlomeniny končatín, zlomeninu kľúčnej kosti, fraktúru zápästia a poranenie kolenných väzov,“ vymenoval Mrázik.V sobotu na Štrbskom Plese ošetrili ďalších sedem úrazov od zlomenín predkolenia, tvárových poranení, odrenín cez epileptický záchvat až po otras mozgu s následným krvácaním, pri ktorom musel opäť asistovať aj vrtuľník.„Nedeľa už bola v znamení tretinovej návštevnosti. V tento deň sme nezaznamenali žiaden zásah,“ zhodnotil Mrázik. V ďalších tatranských strediskách počas celého víkendu zaznamenali celkovo päť úrazov.Viac ako stovku zásahov počas predĺženého víkendu majú za sebou aj záchranári z Horskej záchrannej služby (HZS). Od Troch kráľov do nedele zasahovali pri 78 úrazoch na lyžiarskych tratiach a 24 udalostiach vo voľnom teréne. V službe počas týchto náročných dní boli desiatky horských záchranárov, informovalo o tom na sociálnej sieti Ministerstvo vnútra SR.„Najviac zásahov bolo v lyžiarskych strediskách pri úrazoch lyžiarov a snoubordistov, kde najčastejšou príčinou úrazov boli pády a vzájomné kolízie. Najkritickejšie dni boli piatok a sobota, počas ktorých záchranári pomáhali turistom a horolezcom pri ťažkých úrazoch a následných dlhých pádoch na zľadovatenom teréne,“ uviedol rezort.Vo Vysokých Tatrách si víkend vyžiadal aj životy troch turistov, ktorý zahynuli pri výstupe na Gerlachovský štít.Podľa ministerstva boli pri väčšine nehôd vo voľnom teréne hlavnou príčinou úrazov podcenenie podmienok – zľadovatený terén a nedostatočný výstroj.