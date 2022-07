Silný spojenec Ruska v súlade s princípom reciprocity prerušil diplomatické styky s Ukrajinou

20.7.2022 (Webnoviny.sk) - Sýria v stredu oznámila, že formálne prerušuje diplomatické styky s Ukrajinou v reakcii na podobný krok Kyjeva . Sýria je silným spojencom Ruska, ktoré sa v septembri 2015 zapojilo do konfliktu v krajine a pomohlo nakloniť sily na stranu prezidenta Baššára al-Asada Koncom júna Damask oznámil, že uzná „nezávislosť a suverenitu" samozvaných separatistických republík na východe Ukrajiny, ktoré podporuje Rusko. Sýria sa tak stala prvou krajinou, ktorá uznala nezávislosť Doneckej Luhanskej ľudovej republiky . To viedlo Ukrajinu k prerušeniu stykov so Sýriou.„Sýrska arabská republika sa rozhodla prerušiť diplomatické väzby s Ukrajinou v súlade s princípom reciprocity," oznámilo sýrske ministerstvo zahraničia a zároveň konštatovalo, že Ukrajina v skutočnosti narušila vzťahy so Sýriou už v roku 2018, keď odmietla obnoviť pobyt sýrskym diplomatickým pracovníkom v Kyjeve, čím im znemožnila vykonávať si ich povinnosti. Sýrska ambasáda vtedy podľa ministerstva prerušila svoju činnosť „v dôsledku nepriateľského prístupu ukrajinskej vlády".