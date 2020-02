Silný vietor ešte potrápi časť Slovenska, meteorológovia vydali výstrahy pre jedenásť okresov

Rýchlosť až 160 km/h

Na horách aj sneženie

25.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého a druhého stupňa na severe Slovenska pred silným vetrom na horách. Uvádza to na svojej oficiálnej stránke. Výstraha trvá do večera 20:00. Vietor môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 38 až 44 m/s (135 až 160 km/h).V okresoch Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad platí výstraha druhého stupňa. „Na hrebeňoch Tatier sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 až 44 m/s (135 až 160 km/h). Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemernáa predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ informuje SHMÚ.V okresoch Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Ružomberok, Martin, Žilina, Dolný Kubín a Námestovo platí výstraha prvého stupňa. Ako ´dalej uvádzajú meteorológovia, očakáva sa výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 30 až 37 m/s (110 až 135 km/h).„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ dodávajú.Meteorológovia očakávajú, že v utorok bude oblačno až zamračené, prechodne najmä na juhu aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele a najmä na severe dážď alebo mrholenie, vo vysokých polohách sneženie.Najvyššia denná teplota má dosiahnuť 12 až 17°C , na Kysuciach, Orave, Liptove a v Prešovskom kraji okolo 10°C.Teplota na horách vo výške 1 500 m má byť okolo 2°C. Fúkať má prevažne juhozápadný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h). Nad pásmom lesa prudký vietor až silná víchrica. Predpokladané množstvo zrážok je do 1 mm a na severe vo vysokých polohách do 3 cm snehu.