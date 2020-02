Lidl venoval onkologickému ústavu štyri infúzne pumpy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2020 (Webnoviny.sk) - Diskontný reťazec je exkluzívnym partnerom Roka prevencie, ktorý vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Vďaka zákazníkom Lidla získal Východoslovenský onkologický ústav štyri prístroje na liečbu rakoviny.Aj hrášková polievka môže prispieť k záchrane života, potvrdil to projekt spoločnosti Lidl Slovenská republika. Vďaka zákazníkom diskontného reťazca získal Východoslovenský onkologický ústav štyri infúzne pumpy na liečbu rakoviny. Za každú predanú polievku vyčlenil Lidl 5 centov na kúpu život zachraňujúcich prístrojov. Od septembra si ju zakúpilo viac ako 75 000 zákazníkov."Naši zákazníci dlhodobo potvrdzujú, že majú srdce na správnom mieste. Spoločne už niekoľko rokov prispievame k zalesňovaniu Tatier, pomáhame vážne chorým malým deťom a podporujeme vzdelávanie školákov. Snažíme sa upozorňovať na dôležité témy a prispievať k ich riešeniam," povedal Marián Šimko, obchodný riaditeľ Lidl Slovenská republika, a dodal: "Zdravie je to najcennejšie čo máme, preto sme sa radi zapojili do projektu Rok prevencie. Desaťtisíce našich zákazníkov získali vďaka hráškovej polievke potrebné informácie o preventívnych vyšetreniach a zároveň sa pričinili o to, že Východoslovenský onkologický ústav získal dôležité prístroje."Infúzne pumpy sú nevyhnutným prístrojovým vybavením moderných zdravotníckych pracovísk. Východoslovenský onkologický ústav získal vďaka zákazníkom Lidla štyri pumpy. "Tieto prístroje sú prínosom pre personál oddelenia, pretože zabezpečujú presné a kontinuálne podávanie chemoterapie. Znižujú výskyt komplikácií pri aplikácii cytostatík, signalizujú upchatie hadičky a zabránenie prípadnému voľnému vytekaniu liečiva. Pacientom zabezpečujú počas podávania chemoterapie na oddelení vyšší komfort, keďže im umožňujú voľný pohyb po oddelení," uviedla MUDr. Nataša Džunková, generálna riaditeľka Východoslovenského onkologického ústavu.Prevencia je často dôležitejšia než liečba. Zachytenie rakoviny prsníka vo včasnom štádiu totiž znamená až 90%-nú šancu na vyliečenie. Pri rakovine prsníka dokáže vyšetrenie prevereným mamografom zachytiť už 5-milimetrový dobre liečiteľný nález. Práve hrášok sa stal symbolom kampane, ložisko jeho veľkosti sa dá totiž vyšetrením odhaliť a následne úspešne liečiť. Podľa údajov ministerstva má na Slovensku nárok na preventívne mamografické vyšetrenie viac ako 1,3 milióna žien. Pritom však až štyri z piatich žien túto možnosť nevyužívajú a stovky z nich preto zomierajú zbytočne.Lidl sa už od roku 2015 významne angažuje v podpore zdravotníctva. V roku 2015 sa podieľal na rekonštrukcii priestorov Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP Bratislava a banskobystrickej DFNsP venoval prístroj Cardiohelp, vďaka čomu vzniklo vôbec prvé centrum mimotelovej oxygenácie pre detských pacientov na Slovensku. Diskont zároveň každý rok daruje všetkým slovenským pôrodniciam umožňujúcim bezplatný pôrod život zachraňujúce prístroje pre novorodencov. Doteraz vďaka projektu "Dobré rozprávky" podporil desiatky pracovísk stovkami prístrojov v hodnote 4,5 milióna eur. Lidl zároveň spustil v roku 2018 program "Od začiatku v dobrých rukách", v rámci ktorého každý týždeň pomáha jednému vážne chorému dieťaťu vo veku 0 – 3 rokov zabezpečením rehabilitácií či iných potrebných pomôcok. Viac o aktivitách spoločnosti Lidl Slovenská republika nielen v oblasti zdravotníctva sa dozviete tu: spolocenskazodpovednost.sk Informačný servis