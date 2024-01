Silný vietor robí problémy v Bratislave a spôsobuje materiálne škody, upozorňuje polícia

Prenosná toaleta poškodila auto

Uvoľnili sa lampy aj smetné nádoby

Obmedzte šoférovanie aj prechádzky

27.1.2024 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na silný nárazový vietor, ktorý spôsobuje škody a súčasne prináša odporúčania. Bratislavská polícia od sobotňajšieho rána prijala 18 hovorov pre silný nárazový vietor.V druhom Bratislavskom okrese policajti riešili napríklad pohyb vozidla, ktoré nebolo zaistené ručnou brzdou a narazilo do stromu. Na Komárnickej ulici poškodil veľkokapacitný smetný kôš zaparkované vozidlo.Políciu privolali aj na Zelinársku ulicu, kde prenosná toaleta poškodila vozidlo a tiež na Narcisovú ulicu, kde stavebný materiál zo strechy poškodil viaceré zaparkované vozidlá.Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff Polícia zasahovala aj v treťom Bratislavskom okrese, kde sa na Račianskej ulici uvoľnil veľkorozmerný billboard. Pod vplyvom silného vetra hrozilo jeho zrútenie na električkovú trať.V blízkosti Račianskeho mýta sa zase uvoľnila časť verejného osvetlenia a na Vihorlatskej ulici predmety zo smetných nádob poškodili lak na viacerých autách.V Bratislave V sa na Halovej ulici uvoľnil stavebný materiál zo strechy potravín a ohrozoval chodcov a vozidlá.Pri Romanovej ulici sa uvoľnili lampy verejného osvetlenia a ohrozovali premávku. V blízkosti Smolenickej ulice sa uvoľnili smetné nádoby, ktoré poškodili zaparkované vozidláV súvislosti s uplynulými udalosťami polícia prináša niekoľko odporúčaní. Pred príchodom vetra je vhodné doma vykonať preventívne opatrenia, a to pozatvárať okná a dvere.Na záhrade, terase či balkóne je potrebné upevniť predmety, ktoré pre silný vietor mohli spadnúť a ohrozovať tak okolie.Polícia tiež odporúča zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami či nestabilnými prístreškami.„Ak je to možné, odporúčame obmedziť vedenie motorových vozidiel," doplnila polícia s tým, že je vhodné sa vyhnúť aj prechádzkam v horách, lese či parkoch.Policajti radia vyhnúť sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi a v prípade, že auto zasiahne strom či konár, je potrebné kontaktovať tiesňovú linku.