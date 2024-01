Putin požiada ruský vyšetrovací výbor, aby zverejnil čo najviac informácií o zostrelení lietadla v Belgorodskej oblasti

Putin svoje tvrdenia nepodložil

Výmena zajatcov bola odvolaná

27.1.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin sa zaviazal zverejniť závery vyšetrovania Moskvy v súvislosti s haváriou dopravného lietadla, ktoré údajne zostrelili ukrajinské sily napriek tomu, že Kyjiv bol podľa jeho slov informovaný, že na palube sú ukrajinskí vojnoví zajatci.Ruské lietadlo Il-76 sa zrútilo v stredu v okrese Koroča v ruskej Belgorodskej oblasti.Neskôr viaceré ruské médiá citovali predsedu obranného výboru ruskej Štátnej dumy Andreja Kartapolova, ktorý tvrdil, že v lietadle boli desiatky ukrajinských vojnových zajatcov, ktorých prevážali na výmenu. Rusko hovorí, že za nehodu lietadla je zodpovedná Ukrajina.„Vediac, že zajatci boli na palube, zaútočili na toto lietadlo. Neviem, či to urobili úmyselne, alebo omylom, z nepremyslenosti,“ povedal Putin na adresu Ukrajincov počas stretnutia so študentmi.Putin neposkytol žiadne podrobnosti na podporu svojich tvrdení. „Sú tu čierne skrinky, všetko sa teraz pozbiera a ukáže,“ povedal Putin.„Požiadam vyšetrovací výbor, aby v maximálnej možnej miere zverejnil všetky okolnosti tohto zločinu - aby ľudia na Ukrajine vedeli, čo sa skutočne stalo.“Veliteľ ukrajinského letectva Mykola Oleščuk označil tvrdenia Moskvy za „búrlivú ruskú propagandu“.Ukrajinskí predstavitelia potvrdili, že výmena zajatcov sa mala uskutočniť v stredu, ale uviedli, že bola odvolaná. Pochybovali o tom, či boli na palube stroja Il-76 vojnoví zajatci, a predložili svoje vlastné teórie o tom, čo sa stalo.Ukrajinskí predstavitelia nepovedali, či ich armáda lietadlo zostrelila, ale vyzvali na medzinárodné vyšetrovanie, s čím však Rusko nesúhlasilo.Ukrajinci tiež naznačili, že lietadlo mohlo predstavovať hrozbu. Povedali, že Moskva nepožiadala o žiadny konkrétny vzdušný priestor, ktorý by bol istý čas bezpečný, ako to bolo pri predchádzajúcich výmenách väzňov.