Silvester v minulosti a dnes: Pomaly miznú ohňostroje a prečo by sa na Nový rok nemala jesť hydina?

30.12.2024 - Silvestrovské oslavy majú svoje korene už v antických tradíciách . Staroveké civilizácie, ako boli Babylončania a Rimania, oslavovali príchod nového roku rituálmi a obradmi, ktoré mali zabezpečiť úspech a šťastie. Niektoré z nich si osvojilo a prispôsobilo kresťanstvo, a tak postupne vznikli silvestrovské oslavy.







Smeti sa nevynášali

Hydina by sa nemala jesť

Silvestrovské oslavy nepripomínajú len príchod nového roka. Sú doslova aj oslavou odkazu Svätého Silvestra I., prvého pápeža po uznaní kresťanstva, ktorý zomrel 31. decembra 335. Preto sa v posledný deň roka slávi jeho spomienka a jeho meno sa dostalo aj do kalendára.Naši predkovia oslavovali prelom rokov – svätého Silvestra menej bujaro, ako my v súčasnosti. Čistili svojej domovy a starali sa o hospodárstvo. Všetko požičané sa zvyklo vrátiť, urovnávali sa finančné dlhy. Dôraz sa kládol na prežívanie prvého dňa roka. Doteraz vravíme - „Ako na Nový rok, tak po celý rok.”Na Silvestra sa ľudia sa prezliekali do čistého, a tak sa symbolicky zbavovali starého roka a vítali nový čistý a lepší. Smeti sa nevynášali a všetko sa pozametalo do kútov, aby sa šťastie nevyhodilo von a aby nikto nezomrel. Pranie a sušenie bielizne bolo tiež zakázané, aby sa predišlo úmrtiam.Silvestrovská kuchyňa bola aj v minulosti slávnostná, ako tá vianočná, no na Silvestra sa už mohlo konzumovať mäso. Tradičné je dodnes jedenie šošovice a maku, ktoré vraj prinesie peniaze a tiež bravčového mäsa, ktoré zas údajne nosí šťastie a aj bohatstvo. Motív prasiatka bol a stále je obľúbeným symbolom šťastia.Aby šťastie a bohatstvo neuleteli, nemá sa jesť hydina. Mnohé z týchto zvykov dodržiavame aj dnes. No naše kuchyne už obohatilo obrovské množstvo nových výrobkov, jedál, exotické ovocie, množstvo zeleniny či nápojov, o ktorých naši predkovia ani len netušili.Súčasné oslavy Silvestra sú pestré a každý ich môže oslavovať podľa vlastnej chuti. Veľmi často k nim patrí dobré jedlo, zábava s priateľmi a rodinou a polnočný prípitok. Veľkolepé ohňostroje pre ochranu zvierat a aj ovzdušia pomaly miznú. Mestá ich však nahrádzajú svetelno-hudobnými šou a iným programom.