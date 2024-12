Zvieratám môže ísť pre hluk z pyrotechniky o život. Silvester bez ohňostrojov, mesto Vysoké Tatry apeluje na návštevníkov aj domácich

Zábavná pyrotechnika môže zvieratám spôsobiť stres

Pracovníci Správy TANAP-u apelujú na ľudskosť

30.12.2024 (SITA.sk) - Mesto Vysoké Tatry apeluje na všetkých, aby prežili Silvester na jeho území bez ohňostrojov. Zároveň pripomína, že v národnom parku je ich používanie zakázané.Obyvateľov i návštevníkov preto na sociálnej sieti prosí, aby boli počas silvestrovských osláv tolerantní k sebe navzájom, no hlavne voči všetkým zvieratám i samotnej prírode vo Vysokých Tatrách. Zákon o ochrane prírody a krajiny nedovoľuje v národnom parku používanie zariadení, ktoré spôsobujú svetelné a hlukové efekty, ako sú najmä ohňostroje. Každoročne to pripomína aj Správa Tatranského národného parku TANAP ).Tatry podľa nej svojimi údoliami a skalnými stenami vytvárajú ideálne akustické podmienky na šírenie zvuku, napríklad aj z delobuchov. Ten počuť na veľké vzdialenosti, pričom jeho intenzita klesá so vzrastajúcou vzdialenosťou od zdroja len veľmi pomaly.„U chráneného živočícha, ako je kamzík vrchovský tatranský, môže nadmerný hluk v podobe výbuchov, ešte umocnený efektom odrazov od skalných útvarov, spôsobiť stres, ktorý má za následok jeho nekontrolované správanie sa,“ vysvetlila v minulosti zoologička Správy TANAP-u Erika Feriancová Celé čriedy tak často utekajú a dostávajú sa do kritickej situácie, napríklad do hlbokého snehu, kde ich pobyt vysiľuje. V exponovaných žľaboch im zase hrozí pád či odrhnutie lavíny. Námaha v zimnom období znižuje schopnosť kamzíkov, ale i ostatných druhov žijúcich v Tatranskom národnom parku čeliť nepriaznivým podmienkam.Keď nepomáhajú reštriktívne opatrenia, pracovníci Správy TANAP-u apelujú na ľudskosť. Snažia sa tak zmierniť antropický tlak na divo žijúce zvieratá.„Jedna silvestrovská oslava môže nepriamo spôsobiť smrť zvieraťa, o ktorej oslavujúci nemusia ani vedieť. Buďme menej egoistickí. Pamätajme si, že v tatranskej prírode sme iba návštevníkmi. Domácimi sú tu zvieratá, ktoré v nej žijú po celý rok,“ uviedla vlani Feriancová.