Silvestrovské oslavy stlmil v mnohých metropolách COVID-19, centrom zábavy sa stal Belehrad (foto)

Mnohé slávnosti sa zrušili alebo skrátili

Times Square zažil návrat k tradícii

Belehrad centrom Európy

Svätý Otec nenavštívil betlehem

1.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vítanie nového roka 2022 bolo po celom svete pre pandémiu koronavírusu podobné ako vlani.Obmedzenia súvisiace predovšetkým s novým variantom omikron spôsobili, že milióny ľudí si počas silvestrovskej noci museli vystačiť s ohňostrojmi na televíznych obrazovkách. Našli sa však aj takí, ktorí „silvestrovali“ rovnako, ako v časoch pred pandémiou.Mnohé svetové metropoly z obáv pred variantom omikron svoje silvestrovské slávnosti zrušili alebo výrazne skrátili.Úrady vo francúzskom Paríži zakázali ohňostroje a tí, ktorí sa v posledných hodinách roka 2021 potulovali po známom bulvári Champs-Elysées, museli mať v zmysle nových opatrení na tvárach nasadené rúška.V nemeckom Berlíne zasa polícia vyzvala ľudí, aby sa nezhromažďovali pri Brandenburskej bráne, kde sa konal koncert bez živého publika.V španielskom Madride, kde sa variant omikron v uplynulých dňoch poriadne rozšíril, úrady povolili vstup na mestské námestie Puerta del Sol v centre mesta iba siedmim tisíckam ľudí namiesto tradičného počtu približne 20-tisíc zábavychtivých.Na hlavnom newyorskom bulvári Times Square zažili silvestrovský návrat k tradícii. Kryštálová guľa síce nechýbala ani minulý rok, no kým vlani polícia oblasť zatarasila, aby zabránila zhromažďovaniu ľudí, tentoraz guľa zostúpila nad davom asi 15-tisíc ľudí. Bolo to však omnoho menšie zhromaždenie ako pred pandémiou.Austrália napriek nárastu prípadov ochorenia COVID-19 oslávila príchod roka 2022 bujaro. V Sydney rozžiarili o polnoci oblohu nad Harbour Bridge a budovou opery tisíce ohňostrojov.Na susednom Novom Zélande sa však rozhodli pre nenápadnejšiu oslavu, keď v Aucklande bola namiesto ohňostrojov svetelná šou a vysvietenie viacerých mestských pamiatok.Pre svetelné predstavenie sa rozhodli i v Londýne. Túto šou vysielali v televízii namiesto bežného ohňostroja, ktorý by do centra mesta a na brehy Temže prilákal desaťtisíce ľudí. Podrobnosti o mieste predstavenia boli utajené, aby sa predišlo zhromažďovaniu ľudí.Ulice srbského Belehradu sa na Silvestra zmenili na jednu obrovskú párty. V meste sa konali koncerty, ohňostroje a svetelné predstavenia. Zástupca starostu Belehradu Goran Vesič povedal, že je hrdý na tisíce ľudí, ktorí vyšli do ulíc, a povedal, že srbské hlavné mesto je na Silvestra „centrom Európy“. Úrady v Belehrade zabezpečili 50-tisíc rúšok, rýchlotesty na koronavírus a dezinfekčné prostriedky.Pápež František zrušil tradičnú silvestrovskú návštevu betlehemu v životnej veľkosti na vatikánskom Námestí sv. Petra.Týmto rozhodnutím chcel odradiť veľké davy ľudí od zhromažďovania sa v čase, keď Taliansko bojuje s rekordným počtom prípadov koronavírusu. Na Nový rok však podľa plánu odslúži tradičnú bohoslužbu.