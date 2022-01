V Tatranskom národnom parku sa opäť našli ľudia, ktorí na Silvestra porušili zákaz používania pyrotechniky

Udeľovali sa aj pokuty

Silvester bez petárd v Tatrách

Nadmerný hluk môže vyplašiť zvieratá

1.1.2022 (Webnoviny.sk) - Na území Tatranského národného parku (TANAP) podľa ochranárov zrejme aj počas uplynulej silvestrovskej noci niektorí ľudia porušili zákaz používania zábavnej pyrotechniky.Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko, išlo o jej použitie v mestských častiach a podľa jeho doterajších informácií nie na území lesa. Pyrotechnika a ohňostroje sú na územiach národných parkov zakázané zákonom o ochrane prírody a jeho nedodržanie je postihované finančnými pokutami.Ochranári zaznamenávajú takmer každý rok na Silvestra nerešpektovanie spomínaného zákona.„Nezmenilo sa nič, napriek všetkým apelom sme nepoučiteľní,“ poznamenal Majko. Zároveň informoval, že jeho kolegovia udelili aj blokové pokuty v oblasti Kriváňa, išlo o dva priestupky. Podľa jeho slov však nesúviseli s pyrotechnikou, ale pohybom mimo značených turistických chodníkov. „Celkové vyhodnotenie od všetkých strážcov bude známe až v pondelok,“ dodal.Vítanie nového roka bez petárd a ohňostrojov propaguje už niekoľko rokov po sebe Správa Tatranského národného parku, mesto Vysoké Tatry, aj Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry. Aj v tomto roku počas decembra žiadali domácich aj návštevníkov zachovať v regióne pokoj.Každoročne takáto výzva vo viacerých jazykoch putuje od ochranárov aj do ubytovacích zariadení v národnom parku a jeho ochrannom pásme.V nej Správa TANAPu upozorňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky a zariadení spôsobujúcich svetelné a zvukové efekty je na územiach národných parkov zakázané zákonom a jeho nedodržanie je postihované spomínanými finančnými pokutami.Správcovia rovnako pripomínajú negatívne následky pyrotechniky na prírodu. Vysokohorské prostredie Tatranského národného parku so svojimi údoliami a skalnými stenami podľa nich poskytuje výborné podmienky na šírenie akustických vĺn. Tie môžu vyplašiť tamojšie zvieratá.„U zákonom chráneného živočícha, ako je kamzík vrchovský tatranský, môže nadmerný hluk v podobe výbuchov, umocnený efektom odrazov od skalných útvarov, spôsobiť stres s následkom nekontrolovaného správania sa. Dôsledkom takéhoto stresového správania je často útek čriedy kamzíkov do lavínových terénov, kde v prípade odtrhnutia lavíny hrozí riziko úhynu celej čriedy,“ upozorňujú pravidelne ochranári.