Silwer GLP 1 je otestované probiotikum, ktoré preukázateľne pomáha s chudnutím
Tagy: Chudnutie PR Probiotiká
Jeho unikátna, patentovaná kombinácia šiestich probiotických kultúr výrazne pomáha s redukciou hmotnosti. Potvrdil to aj najväčší spotrebiteľský test z konca minulého roku. Jeho účastníci schudli v ...
18.2.2026 (SITA.sk) - Jeho unikátna, patentovaná kombinácia šiestich probiotických kultúr výrazne pomáha s redukciou hmotnosti. Potvrdil to aj najväčší spotrebiteľský test z konca minulého roku. Jeho účastníci schudli v priemere 2 kg.
Silwer GLP 1 Probio Aktiv je unikátny produkt zameraný na črevný mikrobióm, ktorý sa podieľa na regulácii hormónu GLP 1. Tento hormón sa tvorí v črevách a pôsobí na centrá sýtosti v mozgu, čím znižuje chuť do jedla a pocit hladu. Produkt bol vyvinutý s cieľom prirodzeného chudnutia, bez akýchkoľvek hormonálnych zásahov.
Silwer GLP 1 Probio Aktiv obsahuje patentovanú zmes šiestich kmeňov probiotík až so 100 miliardami kolóniotvorných jednotiek (CFU) v každej kapsule. Všetky použité probiotické kultúry spĺňajú prísne normy EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) aj FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA). Produkt je registrovaný na Úrade verejného zdravotníctva SR.
Silwer GLP 1 Probio Aktiv sa predáva už takmer rok, zákazníci si ho obľúbili a jednoznačne dominuje pozitívna spätná väzba. Spoločnosť Silwer sa preto rozhodla zrealizovať veľký spotrebiteľský test s cieľom presne zmerať účinky produktu a vyjadriť ich konkrétnymi číslami.
"Produktov na chudnutie je na našom trhu veľa. Ich účinnosť je často iba deklarovaná. Aby sme náš produkt od nich odlíšili, otestovali sme jeho skutočné účinky. Výsledky veľkého zákazníckeho testu nám teraz slúžia ako dôkaz, že výživový doplnok Silwer GLP 1 Probio Aktiv výrazne podporuje zdravé chudnutie," povedal Martin Marko, spoluzakladateľ spoločnosti Silwer.
Podľa metodiky vychádzajúcej z odporúčaní európskych spotrebiteľských združení sa na teste Silwer GLP 1 Probio Aktiv v októbri až decembri roku 2025 zúčastnilo 100 ľudí. Počas 10 týždňov každý z nich užíval jednu kapsulu produktu denne. V súlade s prísnym protokolom realizácie testu denne hlásili svoju hmotnosť a pravidelne vyplňovali kontrolné dotazníky s doplňujúcimi otázkami. Podľa dostupných informácií ide o najväčší spotrebiteľský test tohto druhu na Slovensku.
Jednou z účastníčok testovania výživového doplnku Silwer GLP 1 Probio Aktiv bola Andrea Tomašovitsová (27) z Matúškova, ktorá pracuje ako logistická koordinátorka. "Prihlásila som sa do testu, lebo som bola po úraze a nemohla som sa hýbať tak, ako by som chcela. Preto som chcela produkt Silwer GLP1 Probio Aktiv vyskúšať. Po krátkom čase som pocítila efekt, akoby som zabúdala chcieť jesť. Akoby sa mi "vypla" chuťová bunka alebo ako to nazvať. Telo si na to pekne zvyklo, denný príjem potravy bol celkovo nižší, ale žiadny extrém, že by so nejedla vôbec nič. Nútilo ma to celkovo vedomejšie jesť. Jednoducho som nemala také extrémne chute ako predtým - aj na sladké, lebo ja rada sladké. Večerná chuť na sladkosti bola obmedzenejšia - ak vôbec bola. Bola som prekvapená, lebo ja obvykle neverím veciam ako tabletky na chudnutie. Ale začala som ich brať a akoby sa to vo mne prirodzene preplo."
Odborný pohľad k téme poskytol MUDr. Daniel Chovan, MPH, lekár: "Ako lekár sa v praxi čoraz častejšie stretávam s pacientmi, ktorým metabolické zdravie komplikuje nadváha, a preto vítam inovatívne riešenia, ktoré nie sú založené len na hormonálnej liečbe. Výsledky spotrebiteľského testu Silwer GLP 1 Probio Aktiv potvrdili, že cielené ovplyvnenie črevného mikrobiómu dokáže prirodzene znížiť chuť na jedlo a pomôcť s redukciou hmotnosti v priemere o 2 kg aj počas náročného zimného obdobia. Práve integrácia takýchto overených probiotických nástrojov do komplexného manažmentu obezity je jednou z ciest, ako efektívne a bezpečne zlepšiť kvalitu života nie len mojich pacientov." MUDr. Daniel Chovan, MPH | Lekár, súdny znalec a priekopník telemedicíny. Odborník na urológiu a všeobecné lekárstvo, ktorý do svojej praxe v Bratislave integruje moderné technológie a komplexný manažment obezity. Ako člen Slovenskej obezitologickej asociácie sa aktívne venuje komplexnému manažmentu pacientov s nadváhou a obezitou. V rámci svojej praxe uplatňuje integratívny prístup, ktorý spája klinickú liečbu s digitálnym monitoringom zdravotného stavu, čo umožňuje efektívnejšiu kontrolu metabolických parametrov a dlhodobú podporu pacienta. Aktuálne pôsobí ako medicínsky riaditeľ spoločnosti MEDDI hub pre Slovensko. Je jedným z najvýraznejších hlasov presadzujúcich zavádzanie telemedicíny do bežnej praxe s cieľom zvýšiť dostupnosť starostlivosti.
Účastníci testu schudli za 10 týždňov v priemere 2 kilogramy. Počas testu schudlo 80 % jeho účastníkov. U nich bol priemerný úbytok hmotnosti až 2,5 kg. Rovnako približne 80 % účastníkov deklarovalo, že im celkovo klesla chuť na jedlo a prestali jesť neskoro večer, resp. v noci. Podobne 80 % účastníkov potvrdilo menšiu chuť na sladké. Rovnaký počet účastníkov potvrdil, že mierny tráviaci diskomfort (zvýšená plynatosť či nadúvanie) spojený s prvými týždňami testovania postupne ustúpil.
Analýza získaných dát ukázala, že produkt Silwer GLP 1 Probio Aktiv môže pomôcť s redukciou hmotnosti každému, bez výraznejšieho vplyvu veku, pohlavia, počiatočnej hmotnosti či BMI. Najlepšie výsledky dosiahli ženy nad 55 rokov s obezitou (3,3 kg). Tento fakt potvrdzuje vysokú predvídateľnosť účinku chudnutia u žien v týchto kategóriách. Sumarizácia výsledkov ukazuje, že úbytok hmotnosti mierne rástol s vekom a s vyšším počiatočným BMI.
Testovanie prebiehalo v októbri až decembri, keď v našich zemepisných šírkach ľudské telo prirodzene svoju hmotnosť zvyšuje. Je to dôsledok evolučnej genetiky, ktorá nás núti hromadiť energiu pred zimným obdobím. Viaceré štúdie uvádzajú priemerný nárast hmotnosti počas zimy o 0,5 až 1,5 kg. Účastníci testovania v tomto období naopak schudli v priemere 2 kg. Ak by rovnaký test prebiehal na jar alebo v lete, je veľmi pravdepodobné, že celkový úbytok hmotnosti by bol oveľa vyšší.
"Uvedomujem si aj na sebe, že vekom problémy s kontrolou hmotnosti iba rastú. Preto sme priniesli na trh unikátny a inovatívny výživový doplnok Silwer GLP 1 Probio Aktiv, ktorý bol vyvinutý s cieľom prirodzeného chudnutia, bez hormonálnych zásahov, iba na probiotickom základe. Žijeme v dobe rozmachu hormonálnych liekov na chudnutie, ktorých dlhodobé účinky môžu byť sporné. Jedinečný 10-týždňový spotrebiteľský test zrealizovaný koncom minulého roka potvrdil, že náš produkt Silwer GLP 1 Probio Aktiv funguje. Účastníci schudli, upravilo sa im trávenie a cítia sa vitálnejšie. Navyše sa dá užívať dlhodobo bez vedľajších účinkov," uviedol po vyhodnotení výsledkov testovania spoluzakladateľ značky Silwer Martin Marko.
Silwer je nová značka výživových doplnkov pre všetkých, ktorí chcú žiť dlhšie a zdravšie. Predstavuje starostlivo vybrané portfólio vitamínov, minerálov a moderných výživových doplnkov vyladených na riešenie problémov, ktoré nás - aj vekom - začínajú trápiť. Aktuálne značka Silwer ponúka takmer 70 produktov.
Tagy: Chudnutie PR Probiotiká
