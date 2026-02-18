|
Streda 18.2.2026
Úvodná strana
18. februára 2026
Súdny proces v kauzách Donovaly a Báč má pokračovať v marci, medzi obžalovanými je aj Kočner
Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici by mal v druhej polovici marca pokračovať súdny proces s podnikateľom
18.2.2026 (SITA.sk) - Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici by mal v druhej polovici marca pokračovať súdny proces s podnikateľom Marianom Kočnerom v kauzách známych ako Donovaly a Báč. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu s tým, že vo veci sú v marci vytýčené tri termíny hlavného pojednávania.
Prokuratúra v tomto prípade podala obžalobu pôvodne na štyri osoby pre zločin neodvedenia dane a poistného, a zločin poškodzovania veriteľa. Na základe novelizácie trestných kódexov však súd neskôr rozhodol o zastavení stíhania advokáta Jána F.
Proces na súde v tejto veci začal v októbri 2025. Obžalovaná Jana Š. vtedy avizovala záujem o uzavretie dohody o vine a treste, s čím však nesúhlasil prokurátor. Následne urobila vyhlásenie o vine. Obžalovaný Kočner, ako aj ďalší obžalovaný Peter P. vinu odmietli. Všetci traja pritom odmietli vypovedať.
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v júni 2023 na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Kočnera a ďalšie tri osoby pre zločin neodvedenia dane a poistného a ďalšie skutky. Obžaloba sa týka uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej 8 miliónov eur súvislosti s predajom nehnuteľností v lokalite Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami v rokoch 2010 a 2012. Išlo konkrétne o hotely Šport a Residence, ktoré niekoľkokrát zmenili majiteľa. Obžaloba sa týka aj skutku právne posúdeného ako zločin poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu pri Báči, kde škoda dosahuje takmer tri milióny eur.
Marian Kočner je právoplatne odsúdený pre falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka ho už dvakrát oslobodili, Najvyšší súd SR však oba oslobodzujúce rozsudky zrušil. Momentálne tak vo veci čelí už tretiemu procesu pred prvostupňovým súdom. Právoplatne oslobodený je Kočner vo veci takzvaných „motákov“ z väzby. Súdnemu procesu čelí Kočner aj v kauze známej ako Five Star Residence.
Zdroj: SITA.sk - Súdny proces v kauzách Donovaly a Báč má pokračovať v marci, medzi obžalovanými je aj Kočner © SITA Všetky práva vyhradené.
